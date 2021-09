Augsburger Panther

vor 17 Min.

Ex-Panther Sezemsky kehrt nach Augsburg zurück

Plus Nach fünf Jahren in Augsburg tritt der Nationalverteidiger nun mit Iserlohn bei den Panthern an. Sein Wechsel zu den Roosters hat auch ein wenig mit der Corona-Pandemie zu tun.

Von Milan Sako

Die Durststrecke war verdammt lang: Genau nach 559 Tagen tragen die Augsburger Panther am Freitag um 19.30 Uhr wieder ein Eishockeyspiel vor Zuschauern aus. Für die Profis, aber auch für die maximal 5589 zugelassenen Besucher im Curt-Frenzel-Stadion wird es ein besonderes Erlebnis, das alle vermisst haben. Eishockey zuhause am Schreibtisch oder im Wohnzimmer zu gucken, ist wie Weißwürste ohne süßen Senf – eine fade Angelegenheit. Auch Simon Sezemsky freut sich auf den Auftritt. „Ohne Zuschauer hat Eishockey nichts mit dem zu tun, was den Sport ausmacht. Es macht einfach keinen Spaß“, sagt der Verteidiger, für den das Freitagmatch jedoch aus einem anderen Grund ein Besonderes ist. Nach fünf Jahren im AEV-Trikot kehrt der 28-Jährige mit den Iserlohn Roosters erstmals an seine alte Arbeitsstätte zurück.

