Pleite im Derby: Augsburger Panther viel zu harmlos gegen Ingolstadt

Plus Das Derby war über weite Strecken eine einseitige Angelegenheit. In der Offensive hatten die Gäste aus Schwaben zu wenig zu bieten. Für sie war es die fünfte Pleite in Folge.

Von Andreas Kornes

Der ERC Ingolstadt hat das oberbayerisch-schwäbische Derby gegen Augsburg souverän mit 5:2 (1:0, 1:0, 2:2) gewonnen. Die Gäste hatten vor allem in der Offensive über weite Strecken zu wenig zu bieten, um die Ingolstädter ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. Die fünfte Niederlage in Folge könnte für die Augsburger aber auch noch weit über den Dienstagabend hinaus negative Folgen haben, denn mit Chad Nehring und Scott Valentine verletzten sich gleich zwei Leistungsträger und mussten frühzeitig in die Kabine.

