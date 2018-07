vor 33 Min.

Augsburger Rathausplatz wird zur Strandarena Sport

Zum dritten Mal veranstaltet die DJK Augsburg-Hochzoll in diesem Sommer die bayerische Meisterschaft im Volleyball. Der Rathausplatz verwandelt sich in eine Arena.

Am Wochenende finden in Augsburg die Bayerischen Meisterschaften im Beachvolleyball statt. Dafür müssen 600 Tonnen Sand auf den Rathausplatz geschafft werden.

Fußgänger, die am Montagvormittag am Augsburger Rathausplatz unterwegs waren, staunten nicht schlecht: Auf dem zentralen Platz vor dem Rathaus wurde eine schwarze Plastikfolie ausgelegt - und darauf ladeten Bagger eine Fuhre Sand nach der anderen ab. Aus insgesamt 600 Tonnen Sand wird eine Beacharena geschaffen. Hintergrund: Am Samstag und Sonntag sollen dort die Bayerischen Meisterschaften im Beachvolleyball stattfinden.

Nach 2015 und 2016 ist es das dritte Mal, dass Augsburgs Innenstadt der Schauplatz für die Finalspiele ist. Die Organisation hat die DJK Augsburg-Hochzoll inne. Rund um die Meisterschaft sollen auch kleinere Hobby- und Sponsorenturniere stattfinden.

Einen Überblick zum Rahmeprogramm und einen Zeitplan finden Sie hier. (eisl)

Themen Folgen