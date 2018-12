15:01 Uhr

Augsburgerin Tina Rupprecht verteidigt WM-Titel Sport

Die 26-Jährige siegt im Kampf um den Titel gegen Niorkis Carreno aus Venezuela. Der nächste WM-Kampf findet voraussichtlich im März statt.

Von Wolfgang Langner

Als am Abend um 23 Uhr Tina Rupprecht in den Ring kam stieg der Geräuschpegel in der Kühbacher Sporthalle (Landkreis Aichach-Friedberg) deutlich nach oben. Unter den rund 1400 Zuschauern hatten sich etliche „Tina-Fanclubs“ gebildet. „Mach sie alle und box sie aus der Halle.“ Doch so einfach war die Titelverteidigung im Minimumgewicht (46,2 Kg) für die 26-jährige Augsburgerin nicht.

Beide Boxerinnen erhielten eine Strafe wegen eines Kopfstoßes

Der Kampf ging über die volle Distanz von zehn Runden, ehe Rupprecht nach Punkten mit 96:92, 97:91 und 96:92 siegte. Dieses Urteil ging auch völlig in Ordnung, denn Rupprecht arbeitete zumindest im Ring mehr als ihre Gegnerin Niorkis Carreno aus Venezuela. Beide Faustkämpferin wurden dabei jeweils wegen eines Kopfstoßes mit einem Punktabzug bestraft. „Ich denke schon, dass dieser Kampf eine gute Werbung für das Frauenboxen war. Ich musste immer 100 Prozent geben“, meinte Rupprecht und schob auch noch ein Lob für ihre Gegnerin hinterher: „Die hatte einen unwahrscheinlich guten Punch.“

In der ersten Runde ging es bereits ziemlich ungestüm zur Sache. Das gefiel Alexander Haan, dem Trainer von Rupprecht, überhaupt nicht. „Ruhe bewahren und lass dich nicht auf diese Ballerei ein“, mahnte er seinen Schützling vor der zweiten Runde. Rupprecht nahm die Worte ihres Coaches zur Kenntnis und boxte wesentlich konzentrierter.

In der 5. Runde wurde es eine wilde Prügelei

Sie versuchte den manchmal etwas unkontrollierten Schlägen von Carreno aus dem Weg zu gehen. Abgesehen von der 5. Runde, da wurde es noch einmal eine wilde Prügelei, war der Kampf dann technisch wesentlich anspruchsvoller. Schließlich wurde es am Ende ein gerechter und verdienter Sieg für die Augsburgerin, die sich riesig freute und sich auch bei ihren Fans bedankte: „Ihr wart eine große Stütze für mich. Ihr seid so laut, das ist der Wahnsinn.“ Laut ihres Promoters Alexander Petkovic und ihrer Promoterin Nadine Rasche soll Rupprecht im März einen weiteren Kampf bestreiten.

