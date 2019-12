vor 34 Min.

Auslosung CL Achtelfinale & EL "R32" live in TV & Stream - TV-Termine

Das Achtelfinale der Champions League 2019/2020 wird am 16. Dezember in Nyon ausgelost, außerdem die "Runde der 32" (R32) der EL. Wir sagen, wie, wann und wo Sie die Auslosung der CL- & EL-Paarungen live in TV und Stream sehen. Free-TV, Sky oder DAZN?

Auslosung Champions League und Europa League Achtelfinale bzw. "Runde der 32" live in TV, Fernsehen & Stream - die TV-Termine: Live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur auf Sky bzw. DAZN?

Die Gruppenphasen der Champions League und Europa League enden am 11. und 12. Dezember 2019. Schon am Montag darauf, am 16. Dezember 2019, werden die Achtelfinal-Begegnungen für die CL und die Runde der 32 der EL 2020 ausgelost - live bei der UEFA in Nyon, Frankreich. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Auslosung sehen können und wann die Termine für die Achtelfinals sind.

Auslosung Champions League Achtelfinale live in TV & Stream - TV-Termin

Hier finden Sie alle Infos zur Auslosung der Champions League Achtelfinals:

Wann? Montag, 16. Dezember 2019, 12 Uhr

Montag, 16. Dezember 2019, 12 Uhr Wo? Nyon , Frankreich

, Live-TV? Live auf Sky und im Stream hier

Live auf Sky und im Stream hier Gratis? Die Übertragung findet in beiden Fällen gratis statt, sodass auch Fans ohne Pay-TV-Zugang die Auslosung ansehen können.

Modus: Wie funktioniert die CL-Achtelfinal-Auslosung ab?

Die 8 Gruppenersten sind gesetzt, die 8 Gruppenzweiten nicht gesetzt. Aus zwei Lostöpfen werden die Paarungen gezogen. Clubs aus der selben Gruppe oder dem gleichen Land können nicht aufeinandertreffen. Die Gruppensieger spielen im Hinspiel auswärts.

Auslosung Europa League "Runde der 32" live in TV & Stream - TV-Termin

Hier finden Sie alle Infos zur Auslosung der Europa League der "Runde der letzten 32". Nach KO-Spielen im Februar wird dann am 28. Februar 2020 das Achtelfinale der Europa League ausgelost.

Wann? Montag, 16. Dezember 2019, 13 Uhr

Wo? Nyon, Frankreich

Live-TV? Live im Stream auf uefa.com

Gratis? Der Stream ist Gratis

Wann sind die Achtelfinal-Spiele der CL und EL 2020?

Die Hinspiel-Begegnungen des Achtelfinals der Champions League 2020 sind auf den 18., 19., 25. und 26. Februar terminiert, die Rückspiele finden Anfang März statt.

Die Hinspiel-Begegnungen des Achtelfinals der Europa League 2020 sind auf den 12. März terminiert, die Rückspiele finden eine Woche später statt.

So läuft in der Champions League der Weg ins Finale nach der Auslosung

Achtelfinale, Hinspiele 18. + 19. / 25. + 26. Februar 2020

Achtelfinale, Rückspiele 10. + 11. / 17. + 18. März 2020

10. + 11. / 17. + 18. März 2020 Auslosung Viertelfinale und Halbfinale 20. März 2020

Viertelfinale und Halbfinale 20. März 2020 Viertelfinale, Hinspiele 7. + 8. April 2020

Viertelfinale, Rückspiele 14. + 15. April

14. + 15. April Halbfinale, Hinspiele 28. + 29. April

Halbfinale, Rückspiele 5. + 6. Mai

5. + 6. Mai Finale 30. Mai 2020

Themen folgen