Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale am 7. Februar 21: Termine, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV

Die Auslosung des DFB-Pokal findet am 7.2.21 statt. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream sowie zu Termin und Uhrzeit finden Sie hier. Im Bild: Manuel Neuer und Co. mit dem DFB-Pokal 2020.

Die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals am 2./3. März 2021 findet am Sonntag ( 7. Februar 21) statt. Wo die Auslosung live im Free-TV oder Stream zu verfolgen ist, das erfahren Sie hier. Außerdem den konkreten Termin sowie die Uhrzeit.

Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale: Am Sonntag, dem 7. Februar 2021, erfolgt die Ziehung der letzten acht Teams. Die Paarungen werden aus einem Topf gezogen. Das Heimrecht erhält wie üblich die Mannschaft, die jeweils als erstes genannt wird. Allein der Amateurverein, das wäre ggf. Regionalligist Rot-Weiss Essen, erhielte automatisch das Heimrecht. Über Termin und Uhrzeit der Auslosung sowie die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream informieren wir Sie hier.

Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale: Termin und Uhrzeit

Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales, das am 2. und 3. März 2021, ausgetragen wird, findet am 7. Februar statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Auslosung nicht wie üblich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, sondern im Studio in Köln.

Was : Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale

: DFB-Pokal-Viertelfinale Wann : 7. Februar 2021

: 7. Februar 2021 Wo : Köln , Studio des öffentlich-rechtlichen Senders ARD

: , Studio des öffentlich-rechtlichen Senders Übertragung : Live im Fernsehen bei ARD Sportschau

: Live im bei Sportschau Uhrzeit : ca. 18.30 Uhr

DFB-Pokal-Viertelfinale Auslosung 21: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales findet am 7. Februar 2021 statt. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt wie üblich die Auslosung live im Free-TV, und zwar in der Sportschau gegen 18.30 Uhr. Zuschauer aus Deutschland können die Sendung zur gleichen Zeit auch über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Viertelfinale DFB-Pokal 2021: Termine, Uhrzeit und Mannschaften

Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal mit den verbleibenden acht Mannschaften werden am 2. und 3. März 2021 ausgetragen. Das Halbfinale ist für den 1. und 2. Mai datiert, das Finale des DFB-Pokals findet schließlich im Berliner Olympiastadion am 13. Mai statt.

