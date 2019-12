vor 49 Min.

Auslosung des Achtelfinals: Auf diese Klubs treffen Bayern, Dortmund und Leipzig

In der Königsklasse stehen nun die Achtelfinalgegner für den FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund fest.

Starke Gegner für die deutschen Vereine in der Fußball-Champions League: Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. Borussia Dortmund spielt im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel. Und Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Champions League auf Tottenham Hotspur. Das ergab die Achtelfinaleauslosung in Nyon.

FC Bayern will Favoritenrolle in der Champions League gegen Chelsea gerecht werden

Der FC Bayern will die Favoritenrolle im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea "absolut" annehmen. Das sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag nach der Auslosung der ersten K.o.-Runde in der Fußball-Königsklasse.

Der deutsche Serienmeister tritt zunächst auswärts in London an, das entscheidende Rückspiel steigt dann in der heimischen Allianz Arena. "Klar, mit der Mannschaft, die wir haben, stellen wir uns dem", sagte Salihamidzic.

Kapitän Manuel Neuer erinnerte im hauseigenen TV-Kanal an die herausragende Form der Bayern in der Gruppenphase mit dem 7:2-Erfolg bei Chelseas Liga- und Stadtrivalen Tottenham Hotspur. "Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind", sagte der Torhüter. "Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können." (dpa/AZ)

