BBC: Formel 1 will am 5. Juli in Spielberg starten

Großer Preis von Österreich

vor 33 Min.

BBC: Formel 1 will am 5. Juli in Spielberg starten

Auf dem Red Bull Ring in Österreich könnte die Formel 1 am 5. Juli in die Restsaison starten. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa