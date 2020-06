vor 31 Min.

BBL-Finalturnier: Basketball-Spielplan, Zeitplan, Termine, Gruppen, Ergebnisse heute am 13.6.20

Spielplan für das BBL-Finalturnier 2020: Hier lesen sie die Infos rund um Zeitplan, Termine, Gruppen und Ergebnisse beim Basketball-Turnier heute am 13.6.20.

Das easyCredit Basketball Final-Turnier 2020 läuft vom 6. bis zum 28. Juni. Alle 35 Spiele werden in München ausgetragen. Fünf Teams je Gruppe treten in der Vorrunde gegeneinander an, daraufhin folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Außerdem gibt es ein Platzierungsspiel um Platz 9.

Hier sehen Sie Basketball-Spielplan, Zeitplan und Termine im Überblick.

BBL-Finalturnier 2020: Gruppen beim Basketball-Turnier

Gruppe A Gruppe B FC Bayern München MHP RIESEN Ludwigsburg HAKRO Merlins Crailsheim ALBA BERLIN EWE Baskets Oldenburg RASTA Vechta BG Göttingen Brose Bamberg ratiopharm ulm FRAPORT SKYLINERS

Basketball-Spielplan beim BBL-Finalturnier: Zeitplan, Termine, Uhrzeiten heute

Alle Spiele werden entweder um 16.30 Uhr oder um 20.30 Uhr ausgetragen - außer am 7.6.2020. An dem Tag liefen die Spiele um 15 Uhr und 19 Uhr. Auch das Finalrückspiel wird um 15 Uhr gezeigt. Hier der Überblick zur Vorrunde:

Gruppe Termin Teams Uhrzeit A 06.06.2020 BG Göttingen 89:78 HAKRO Merlins Crailsheim 16.30 Uhr A 06.06.2020 FC Bayern München 85:95 ratiopharm ulm 20.30 Uhr B 07.06.2020 FRAPORT SKYLINERS 72:81 ALBA BERLIN 15.00 Uhr B 07.06.2020 SC RASTA Vechta 76:81 MHP RIESEN Ludwigsburg 19.00 Uhr A 08.06.2020 HAKRO Merlins Crailsheim 79:110 FC Bayern München 16.30 Uhr A 08.06.2020 EWE Baskets Oldenburg 66:85 ratiopharm ulm 20.30 Uhr B 09.06.2020 MHP RIESEN Ludwigsburg 80:77 FRAPORT SKYLINERS 16.30 Uhr B 09.06.2020 ALBA BERLIN 98:91 Brose Bamberg 20.30 Uhr A 10.06.2020 EWE Baskets Oldenburg 80:62 BG Göttingen 16.30 Uhr A 10.06.2020 ratiopharm ulm 92:80 HAKRO Merlins Crailsheim 20.30 Uhr B 11.06.2020 FRAPORT SKYLINERS 63:59 SC RASTA Vechta 16.30 Uhr B 11.06.2020 MHP RIESEN Ludwigsburg 103:74 Brose Bamberg 20.30 Uhr A 12.06.2020 BG Göttingen 53:90 FC Bayern München 16.30 Uhr A 12.06.2020 HAKRO Merlins Crailsheim 83:85 EWE Baskets Oldenburg 20.30 Uhr B 13.06.2020 Brose Bamberg -:- FRAPORT SKYLINERS 16.30 Uhr B 13.06.2020 SC RASTA Vechta -:- ALBA BERLIN 20.30 Uhr A 14.06.2020 ratiopharm ulm -:- BG Göttingen 16.30 Uhr A 14.06.2020 FC Bayern München -:- EWE Baskets Oldenburg 20.30 Uhr B 15.06.2020 Brose Bamberg -:- SC RASTA Vechta 16.30 Uhr B 15.06.2020 ALBA BERLIN -:- MHP RIESEN Ludwigsburg 20.30 Uhr

BBL-Turnier, Spielplan: Platzierungsspiel und Viertelfinale

Die Vorrunde endet am 15. Juni mit dem Spiel ALBA BERLIN gegen MHP RIESEN Ludwigsburg. Am 16. Juni beginnt dann die KO-Phase mit dem Spiel um Platz neun.

Spiel Termin Teams Uhrzeit 9. Platz 16.06.2020 Fünfter Gruppe A -:- Fünfter Gruppe B 20.30 Uhr Viertelfinale Hinspiel 17.06.2020 Vierter Gruppe B -:- Erster Gruppe A 16.30 Uhr 17.06.2020 Dritter Gruppe A -:- Zweiter Gruppe B 20.30 Uhr 18.06.2020 Vierter Gruppe A -:- Erster Gruppe B 16.30 Uhr 18.06.2020 Dritter Gruppe B -:- Zweiter Gruppe A 20.30 Uhr Viertelfinale Rückspiel 19.06.2020 Zweiter Gruppe B -:- Dritter Gruppe A 16.30 Uhr 19.06.2020 Erster Gruppe A -:- Vierter Gruppe B 20.30 Uhr 20.06.2020 Zweiter Gruppe A -:- Dritter Gruppe B 16.30 Uhr 20.06.2020 Erster Gruppe B -:- Vierter Gruppe A 20.30 Uhr

BBL-Finalturnier 2020: Halbfinale und Finale - Datum und Termine

Die Finalspiele finden am 26. und 28. Juni statt.

Halbfinale Hinspiel:

21.06.2020 20.30 Uhr

Sieger VF 2 -:- Sieger VF 1

22.06.2020 20.30 Uhr

Sieger VF 4 -:- Sieger VF 3

Halbfinale Rückspiel:

23.06.2020 20.30 Uhr

Sieger VF 1 -:- Sieger VF 2

24.06.2020 20.30 Uhr

Sieger VF 3 -:- Sieger VF 4

Finale Hinspiel:

26.06.2020 20.30 Uhr

Sieger HF 2 -:- Sieger HF 1

Finale Rückspiel:

28.06.2020 15.00 Uhr

Sieger HF 1 -:- Sieger HF 2

