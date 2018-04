vor 25 Min.

BR zeigt drei Löwen-Spiele live im Free-TV Sport

1860 live im Free-TV: Der Bayerische Rundfunk zeigt in den kommenden Wochen gleich drei Partien der Löwen im Fernsehen _ auch das gegen den FCA II.

Das wird Löwen-Fans freuen: Gleich drei Spiele des TSV 1860 München im Saison-Endspurt der Fußball-Regionalliga Bayern werden live im Bayerischen Fernsehen gezeigt.

Auftakt ist am 7. April 2018. Nach dem überraschenden Aus im Toto-Pokal gegen Bayreuth geht es für den TSV 1860 München dann zum Regionalliga-Spitzenspiel beim 1.FC Schweinfurt 05.

Zehn Spieltage vor Saisonende beginnen damit für die Löwen die Wochen der Wahrheit. Um sich für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu qualifizieren und somit die Rückkehr ins Profigeschäft im Visier zu behalten, müssen sie ihre Tabellenführung bis Saisonende verteidigen.

Los geht es mit der Übertragung aus Schweinfurt am 7. April um 14 Uhr. Darüber hinaus zeigt das BR Fernsehen am 21. April das Heimspiel gegen den FC Augsburg II sowie am 12. Mai das Saisonfinale der Löwen bei der SpVgg Bayreuth.

Die Partien der Regionalliga-Bayern im Free-TV im Überblick

Samstag, 7. April 2018, 14.00 Uhr: 1.FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München

Samstag, 21. April 2018, 14.00 Uhr: TSV 1860 München – FC Augsburg II

Samstag, 12. Mai 2018, 14.00 Uhr: SpVgg Bayreuth – TSV 1860 München (AZ)

