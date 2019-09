vor 51 Min.

BVB - Bayer Leverkusen live in TV & Stream sehen

Es ist das zweite Spitzenspiel des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen. Wir sagen, wo Sie das Heimspiel des BVB live in TV, Fernsehen und Stream sehen können.

BVB - Bayer 04 Leverkusen live in TV & Stream sehen: Am Samstagnachmittag, 14. September 2019, empfängt Borussia Dortmund die Werkself aus Leverkusen daheim. Bayer ist Tabellenvierter und Dortmund -fünfter. Es geht also um nicht weniger als an Anschluss an die Tabellenspitze. Auch dort wird es spannend, gastiert der Zweite der Fußball-Bundesliga, der FC Bayern München, doch beim Tabellenführer aus Leipzig. Wir sagen Ihnen wie, Sie Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Und ob es eine Übertragung nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN gibt oder gar im Free-TV und Gratis-Stream. Außerdem Infos zu Wiederholung und Zusammenfassung.

Dortmund - Leverkusen - alle Infos zum zweiten Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga

Jetzt kommt es für den BVB darauf an. Der peinliche Fehltritt bei der Niederlage gegen Union Berlin ist noch immer präsent, obwohl es eine längere Pause wegen der Nationalmannschaft gegen hat. Gegen Bayer 04 Leverkusen muss ein Triumph her, soll das Saison-Ziel Meisterschaft nicht nach nur vier Spieltagen schon halb eingemottet werden. Und dann ist in den Hinterköpfen der BVB-Profis sicher schon das Champions League-Duell am Dienstag gegen den großen FC Barcelona. Keine Zeit also, gegen Leverkusen durchzuatmen. BVB-Spieler Julian Brandt steht nach gut fünf Jahren Bayer 04 am Samstag das erste mal wieder seinen alten Kollegen gegenüber. Mit Kumpel Kai Havertz gab es bei der DFB-Elf schon ordentlich Austausch. Denn auch Leverkusen will diese Saison in der Fußball-Bundesliga einiges reißen.

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen & Stream sehen

Auf Sky und SkyGo wird es auch Wiederholungen geben. Zusammenfassung? Der Online-Streaming-Dienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips der Partie. Eine Zusammenfassung im Free-TV wird es in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und im ZDF-Sportstudio ab 23.30 Uhr geben.

BVB - Bayer Leverkusen live im Pay-TV auf Sky oder DAZN oder im Free-TV & Gratis-Stream?

Sky und SkyGo übertragen die meisten Partien der Fußball-Bundesliga der Saison 2019/20 live in TV, Fernsehen und Live-Stream, so auch Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel des BVB wird also nicht im Free-TV oder bei, Live-Stream-Anbieter DAZN zu sehen sein. Eine kostenlose Live-Übertragung ins TV, die gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es also nicht. Wer eine Zusammenfassung des Spiels sehen will, kann dies entweder 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN, in der ARD Sportschau oder im ZDF Sportstudio. Wiederholungen des Spiels BVB - Bayer Leverkusen gibt es bei Sky und SkyGo.

Vor Leverkusen-Spiel: Personal-Situation beim BVB

Raphael Guerreiro sieht seine Zukunft beim BVB. Ob Mario Götze in Dortmund bleibt, ist dagegen weiter offen. Vor dem Heimspiel gegen Bayer 04 kehren drei BVB-Profis zurück:

Das Rätselraten um die Zukunft von Raphael Guerreiro beim BVB scheint zu Ende zu sein. Der Vertrag des Portugiesen mit Dortmund soll bis 2023 verlängert werden. Mario Götzes Zukunft ist jedoch noch immer ungewiss. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Dazu Michael Zorc: "Da gibt es keinen neuen Stand, aber wir bleiben da dran." BVB-Trainer Lucien Favre wird gegen Leverkusen sehr wahrscheinlich Nico Schulz fehlen, nach dessen Verletzung beim Länderspiel. Dafür könnten Axel Witsel und Thorgan Hazard zurückkehren.

