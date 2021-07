BVB - FC Gießen: Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit beim Fußball-Testspiel

Heute Abend ist das Fußball-Testspiel FC Gießen - BVB live im TV und Stream zu sehen. Hier in unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um die Übertragung.

Fußball-Fans aufgepasst! Rund einen Monat vor dem Start der Fußball-Bundesliga und zwei Wochen vor dem Start in der 2. Bundesliga ist die Vorbereitung der Teams in vollem Gange. Damit die Wartezeit der Fans bis zum Liga-Start ein wenig schneller vergeht, können sie sich diverse Testspiele ansehen. Für die BVB-Fans steht dabei heute das erste von insgesamt fünf Testspielen auf dem Programm, bevor dann der DFB-Pokal beginnt. In der ersten Partie muss sich die Mannschaft aus Dortmund am heutigen Dienstag gegen den FC Gießen beweisen.

Für die Borussen ein ganz besondere Spiel: Es ist das erste Match, das die Manschaft unter dem neuen Trainer Marco Rose bestreiten wird. Der 44-Jährige hat sich bereits vorab eine Taktik zurechtgelegt, mit der er Gießen schlagen will: Er wünscht sich von seinen Spielern, dass sie um jeden einzelnen Ball kämpfen, Einsatz zeigen und guten Fußball spielen. Dabei muss er am Dienstagabend allerdings auch auf den ein oder anderen Spieler verzichten: Weil Mats Hummels, Thorgan Hazard und Jadon Sancho bei der Europameisterschaft 2021 zum Einsatz kamen, wurde den Profi-Sportlern ein dreiwöchiger Urlaub eingeräumt. Durch welche Alternativen Rose seine Stammspieler ersetzen wird, bleibt abzuwarten.

Wie werden sich die Spieler des FC Gießen schlagen? Immerhin muss der Regionalligist gegen niemand geringeren als einen achtfachen deutschen Meister antreten. Ob die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen sich trotzdem gegen den großen BVB behaupten kann, wird sich heute Abend zeigen.

Wie Sie die Partie Gießen vs. Dortmund live im TV und Stream sehen können und alle weiteren Informationen rund um die Übertragung, lesen Sie hier bei uns in der Übersicht.

BVB - FC Gießen, Fußball-Testspiel: Termin und Uhrzeit

Spiel: FC Gießen gegen Borussia Dortmund

gegen Ort: Waldstadion, Gießen

Waldstadion, Gießen Datum: Dienstag, 13. Juli 2021

Dienstag, 13. Juli 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Übertragung: Sky Sport News HD

Die Partie findet im Waldstadion in Gießen statt. Insgesamt 3700 Zuschauer dürfen das Testspiel heute live vor Ort im Stadion verfolgen - so viele, wie lange nicht mehr. Deshalb gilt im ganzen Stadion ein umfassendes Corona-Sicherheitskonzept. Der Einlass erfolgt nur mit einem negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dieser gilt auch verpflichtend für Genesene und Geimpfte. Außerdem muss im ganzen Station außerhalb des eigenen Sitzplatzes eine Atemschutzmaske getragen werden.

Übertragung FC Gießen - Borussia Dortmund: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und Stream

Leider lässt sich das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Gießen am 13. Juli 2021 nicht kostenlos im Fernsehen empfangen. Wer bereit ist, für den Stream zu zahlen, kann die Partie aber trotzdem bequem von zuhause aus verfolgen. Der Münchner Pay-TV-Anbieter Sky Sport News HD überträgt das Testspiel am kommenden Dienstag, 13. Juli 2021, live ab 18.15 Uhr. Dieses und alle weiteren Test-Spiele können außerdem im Live-Stream über SkyTicket oder ein SkyGo-Abo verfolgt werden. Um den Service von Sky zu nutzen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.