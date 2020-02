14:26 Uhr

BVB-Fans bieten kostenloses Stadion-Ticket für Bier-Holer

Weil sie nicht mehr selbst ihre Getränke holen möchten, suchen BVB-Fans jetzt einen Butler. Der darf dafür kostenlos ins Stadion.

Sportfans, egal ob beim Eishockey, Fußball oder einer anderen Sportart, kennen das Problem nur zu gut: Das Spiel läuft, es ist spannend, und der Getränkebecher ist leer. Was tun? Das Risiko eingehen, ein Tor zu verpassen und den guten Platz auf der Stehtribüne aufzugeben? Die Alternative ist klar: Ansonsten muss der Fan das Spiel ohne Getränk weiterverfolgen.

Eine vermeintliche Lösung hat jetzt eine Gruppe Fans von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gefunden. Sie suchen auf der Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen einen "Bier-Sherpa". In dem launig geschriebenen Text sind die Fans auf der Suche nach einem Anhänger, der gerne ins Dortmunder Stadion gehen würde, allerdings nie eine Eintrittskarte ergattern könnte.

Die Eintrittskarte geben die BVB-Fans kostenlos ab

Kostenlos darf der "Sherpa" dann mit der Fan-Gruppe das Spiel auf der legendären Südtribüne verbringen. Einzige Bedingung: Der glückliche Gewinner der Eintrittskarte muss vier- bis fünfmal pro Spiel an den Bierstand gehen und Nachschub für die durstige Gruppe holen. "Du darfst mit uns das Spiel von der Südtribüne aus verfolgen, kannst Borussia anfeuern, darfst unseren gehaltvollen Diskussionen lauschen", und mit den Fans ein Bier nach dem anderen trinken.

Der Bier-Holer muss sein Bier nicht einmal selbst bezahlen. Er muss "auf unsere Kosten neues Bier holen gehen", heißt es in der Annonce. "Eine Herrenhandtasche reicht. Acht Bier gehen immer weg", schreiben die Dortmunder Anhänger. Eingestellt wurde die Suchanzeige am Montagmittag. Bis Dienstag, 14 Uhr, gab es bereits mehr als 8000 Aufrufe.

Es gibt zahlreiche Interessenten

Und einige haben sich wohl auch auf die ausgeschriebene Stelle beworben. Denn die Fan-Gruppe hat die Suchanzeige aktualisiert. Mittlerweile ist unter der Annonce noch zu lesen: "Ihr seid der Wahnsinn! Es haben sich so viele Fans gemeldet, die mit uns gerne mal ein Bier im Stadion trinken wollen, dass wir jetzt bei einer Runde Pilsetten ausknobeln müssen, wie wir die ganze Nummer fair, transparent und suffig lösen können. Wir melden uns also!" Scheint, als ob die Gruppe also bald ganz entspannt auf der Tribüne stehen bleiben und das Spiel verfolgen kann. Bleibt nur noch die Frage, wann Zeit für den Toilettengang ist. (dolli)

