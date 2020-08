vor 17 Min.

BVB - Feyenoord Rotterdam live im TV und Stream – Testspiel-Übertragung

BVB – Feyenoord Rotterdam live im TV und Stream: Die Vereine treffen am Samstag, 22. August 2020, im Testspiel aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier.

Von Claus Holscher

Der Cup der Traditionen ist zurück in Duisburg. Am Samstag, 22. August 2020, lädt der MSV mit Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam zwei europäische Top-Teams zum Testspiel-Turnier. Der Reiz des Wettbewerbs wird noch dadurch erhöht, dass der BVB und der MSV nur kurze Zeit später im DFB-Pokal aufeinandertreffen - ein erstes Abtasten also.

Wir informieren Sie hier, wo Sie die Übertragung des Testspiels live im TV und im Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund vs. Feyenoord Rotterdam: Wann und wo ist das Spiel live im TV und Stream sehen?

Die wichtigsten Fakten zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam finden Sie hier:

Wer: Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam

- Wettbewerb : Cup der Traditionen, Testspiel

: Cup der Traditionen, Wann: Samstag, 22. August, um 16.45 Uhr

Samstag, 22. August, um 16.45 Uhr Wo : Duisburg

: Free-TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: skysport.de

BVB - Feyenoord Rotterdam: Übertragung live im Free-TV und Stream heute am 20.8.2020

Die Spiele des Cups der Traditionen laufen live im Fernsehen bei Sky Sport News - dem Free-TV-Kanal von Sky. Sie können das Spiel also auch als Nicht-Sky-Abonnent ansehen. Auf skysport.de gibt es außerdem einen kostenlosen Live-Stream. Die Spiele werden von Jaron Steiner kommentiert. Sky Sport News überträgt ab 15.15 Uhr.

Borussia Dortmund vs. Feyenoord Rotterdam - Der Spielplan zum Cup der Traditionen

Hier finden Sie den Überblick:

15.30 Uhr MSV Duisburg vs. Borussia Dortmund

vs. 16.45 Uhr Borussia Dortmund vs. Feyenoord Rotterdam

18.00 Uhr MSV Duisburg vs. Feyenoord Rotterdam

vs. 19.00 Uhr Siegerehrung

Gespielt wird jeweils 2 x 30 Minuten. In den Pausen gibt es Interviews mit Spielern, die in ihrem Traditionsklub Geschichte geschrieben haben.

(AZ)

