BVB - Gladbach im DFB-Pokal 2019/20 live im TV, Live-Stream & Fernsehen sehen

Dortmund spielt am Mittwoch, 30.10.2019, gegen Gladbach um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/20. Sehen Sie das Spiel der Runde 2 live im Fernsehen, TV & Live-Stream: Hier finden Sie Infos zu Termin, Uhrzeit & TV-Sender.

BVB gegen Gladbach - das Top-Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal 2019/20 wird am Mittwoch, 30. Oktober 2019, ausgetragen: In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Bundesligavereine in Dortmund aufeinander. Das Match ist eines der wenigen, die live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream übertragen werden. Sky-Abonnenten können alle DFB-Pokal-Begegnungen der Saison 2019/20 und damit auch alle Spiele des BVB live im Pay-TV verfolgen. Wann und wo Sie alle Spiele des BVB schauen können - ob Free-TV, Pay-TV oder Live-Stream - haben wir für Sie zusammengestellt.

DFB-Pokal live: Borussia Dortmund im Free-TV & Live-Stream

"Kommt das Pokalspiel der Dortmunder im Fernsehen?" Antworten zum TV-Termin des DFB-Pokals sowie zur Sendezeit, den übertragenden Fernsehsender und zum Live-Stream des BVB-Spiels finden Sie hier:

BVB in Runde 2:

Wann? Mittwoch, 30. Oktober 2019: Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

Mittwoch, 30. Oktober 2019: - Bor. Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Free-TV: ARD

Pay-TV: SKY Sport 2

SKY Sport 2 Online-Stream: Sportschau.de (direkt zum Live-Stream) Sky Go & Sky Ticket

DFB-Pokal 2019/20 im Fernsehen & Live-Stream

Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals können Sie auf Sky live und in der Konferenz verfolgen, ebenso in den Live-Streams des Streaming-Anbieters, Sky Go und Sky Ticket. Das Streaming-Portal DAZN hat diese Saison keine Übertragungsrechte. Die ARD und Sport1 übertragen ausgewählte Spiele im Free-TV, das ZDF keines. Mehr Infos zur Übertragung der zweiten Runde im Fernsehen und Stream: Runde 2 des DFB-Pokals 2019/20 live im Fernsehen, Free-TV & Live-Stream sehen

Hier mehr Infos zu anderen Spielen:

Die Ergebnisse des BVBs im DFB-Pokal 2019/20

Sieg oder Niederlage: Alle Spielergebnisse des DFB-Pokals mit Beteiligung von Dortmund finden Sie in dieser Übersicht.

1. Hauptrunde , 09. August 2019: KFC Uerdingen - Borussia Dortmund 0:2

, 09. August 2019: - 2. Hauptrunde , 30. Oktober 2019: Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

, 30. Oktober 2019: - Bor. Achtelfinals , 04. & 05. Februar 2020

, 04. & 05. Februar 2020 Viertelfinals , 03. & 04. März 2020

, 03. & 04. März 2020 Halbfinals, 21. & 22. April 2020

21. & 22. April 2020 Endspiel , 23. Mai 2020

BVB im DFB-Pokal 2019/20: Top-Spiele in der TV-Übertragung & online live sehen

Nachdem der BVB die letzten beiden Jahre im DFB-Achtelfinale ausgeschieden ist, wollen die Borussen an ihren Pokalsieg von 2016/17 anknüpfen. Damals besiegte der aktuelle Supercup-Gewinner die Eintracht aus Frankfurt mit 2:1. Seit der Etablierung des Bundesligabetriebs 1963 tritt der BVB beim DFB Pokal an und konnte den wichtigsten deutschen Titel neben der deutschen Meisterschaft bereits viermal erringen. In dieser Saison gewann Dortmund in der ersten Hauptrunde des Pokals gegen den KFC Uerdingen. In der zweiten Runde wurde ihm Mönchengladbach zugelost.

Borussia Dortmund: DFB-Pokal Auftakt nach kurzer Vorbereitung

Bereits im Juli 2019 nahm der deutsche Vize-Meister das Training wieder auf, die Länderspiele im Juni und der weltweite Rahmenterminkalender verkürzten die Vorbereitungszeit für den BVB. Trainer Lucien Favre nutze auch die Zeit nach dem DFB-Pokalspiel gegen Krefeld intensiv, denn mit der Länderspielpause Anfang September endet die Phase, in der Dortmund nur ein Spiel pro Woche absolviert.

