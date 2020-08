vor 48 Min.

BVB - SC Paderborn live im Free-TV und Gratis-Stream - Testspiel-Übertragung

Am 28. August 2020 findet das Testspiel zwischen dem BVB und SC Paderborn statt. Hier bekommen Sie Infos zur Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

Borussia Dortmund vermeldet ein weiteres Testspiel: Am kommenden Freitag, 28. August 2020, spielen die Gelb-Schwarzen gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Auch diese Partie findet im Signal Iduna Park unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier lesen Sie alle Informationen rund um die Fußball-Partie in unserer Übersicht.

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn: Wann und wo ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen?

Die wichtigsten Fakten zum Testspiel zwischen dem BVB und SC Paderborn:

Wer: Borussia Dortmund - SC Paderborn

- Wann: Freitag, 28. August, um 15.30 Uhr

Freitag, 28. August, um 15.30 Uhr Wo : Dortmund , Signal Iduna Park

: , Free-TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: Sky Sport News

Die Spiele von Borussia Dortmund laufen außerdem im Live-Stream über deren YouTube-Kanal.

BVB - Paderborn: Übertragung live im Free-TV und Stream am 28.8.2020

Die Bundesliga-Pause wird gern zu Testspielen genutzt - teilweise im Rahmen kleinerer Turniere wie dem Cup der Traditionen in Duisburg, zum größten Teil aber als Einzelspiele aufgrund individueller Vereinbarungen zwischen den Vereinen. In diese Kategorie fällt auch das Spiel BVB - Paderborn. Die Dortmunder haben weitere Testspiele in Planung. Noch am selben Abend steht die Partie gegen Bochum auf dem Programm.

Die bisherigen Testspiele der Dortmunder in der Saison 2020/21

Der BVB hat insgesamt sechs Testspiele für die Saisonvorbereitung 2020/21 terminiert. Vier davon fanden bereits statt, von denen die Borussen drei gewinnen konnten:

12.08.20: SC Altach - Borussia Dortmund (0:6)

- (0:6) 15.08.20: Borussia Dortmund - FK Austria Wien (11:2)

- (11:2) 20.08.20: MSV Duisburg - Borussia Dortmund (1:5)

- (1:5) 20.08.20: Borussia Dortmung - Feyenoord Rotterdam (1:3)

(1:3) 28.08.20: Borussia Dortmund - SC Paderborn

28.08.20: Borussia Dortmund - VfL Bochum

