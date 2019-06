vor 37 Min.

Babbel schwärmt: Klopp macht in Liverpool "Sensations-Job"

Vor dem Champions-League-Finale lobt Markus Babbel den Trainer seines Ex-Klubs FC Liverpool. Er wünscht sich einen Sieg von Jürgen Klopps Truppe.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Markus Babbel macht vor dem Champions-League-Finale aus seiner Sympathie für seinen Ex-Club FC Liverpool keinen Hehl. Er würde sich "wahnsinnig freuen für Jürgen Klopp, damit dieses doofe Geschwätz endlich aufhört.

Von wegen ewiger Zweiter und schon zwei Champions-League-Finals verloren.", sagte Babbel vor dem Spiel zwischen den Reds und Tottenham Hotspur am Samstag in Madrid in einem Interview des TV-Senders Sky. Man müsse auch mal darauf schauen, mit welchen Mannschaften Klopp in seinen bisherigen Finals der Königsklasse angetreten sei.

Babbel drückt Klopp und dem FC Liverpool im CL-Finale die Daumen

"Mit Dortmund war er mit Sicherheit nicht Favorit gegen Bayern München. Und mit Liverpool war er im vergangenen Jahr auch nicht Favorit gegen Real Madrid. Diese Finals kannst du verlieren. Er macht aus meiner Sicht bei den Reds einen Sensations-Job", unterstrich Babbel, der derzeit den australischen Verein Western Sydney Wanderers trainiert.

Das ist Markus Babbel 1 / 6 Zurück Vorwärts Geburtsdatum: 8. September 1972

Geburtsort: München Familienstand: verheiratet

Größe: 1,91 m - Gewicht: 81 kg

Karriere als Spieler: 1991-1992: Bayern München 1992-1994: Hamburger SV 1994-2000: Bayern München 01.07.2000-27.08.2003: FC Liverpool 28.08.2003-30.06.2004: Blackburn Rovers 2004-2007: VfB Stuttgart

Erfolge als Spieler: - Europameister 1996 - 4 x deutscher Meister (1997, 1999, 2000, 2007) - 2 x DFB-Pokalsieger (1998, 2000) - 2 x UEFA-Cup-Sieger (1996, 2001)

Karriere als Trainer: 24.11.2008-06.12.2009: VfB Stuttgart 01.07.2010-18.12.2011: Hertha BSC 10.02.2012-19.09.2012: 1899 Hoffenheim 13.10.2014-05.01.2018: FC Luzern seit 19.05.2018: Western Sydney Wanderers

Babbel stand selbst einmal ein einem Champions-League-Finale und erlebte das Last-Minute-Drama zwischen dem FC Bayern und Manchester United vor 20 Jahren mit. Liverpool müsse "bis zur letzten Sekunde hoch konzentriert bleiben. Das haben wir damals leider nicht geschafft", unterstrich der 46-Jährige. (dpa)

