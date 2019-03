Bach präsentiert Wahlprogramm nach härtesten Rivalen

Für Lewis Hamilton geht in der neuen Formel-1-Saison die Jagd nach Michael Schumachers Rekorden weiter. Als Favorit auf den Titel sieht sich der Mercedes-Star vorerst aber nicht.

Champions League

Das deutsche Debakel: Bundesliga gegen Premier League 0:3

Das hatten nicht einmal die größten Skeptiker erwartet: Dass die drei Vereine der Bundesliga in den deutsch-englischen Champions-League-Duellen so chancenlos sind. Verteidigt wurde der deutsche Fußball danach nur von einem, der jetzt in England ist.