Badminton World Championships 2019: Live-Stream, Spielplan und Termine

Die BWF Badminton World Championships 2019 starten am Montag, 19. August, in Basel. Live-Stream, Spielplan, Termine - alle Infos dazu finden Sie hier.

Die BWF Badminton World Championships finden vom 19. bis 25. August statt. Hier die Infos zur Live-Übertragung im Stream, zum Spielplan und zu den Terminen.

Die TOTAL BWF Badminton World Championships 2019 starten heute, am Montag, den 19. August in Basel. Los geht es in der St. Jakobshalle mit den 1/32-Finals. Am Dienstag, 20. August, beginnen parallel dazu die Para-Badminton Weltmeisterschaften 2019.

1977 wurden die ersten Badminton-Weltmeisterschaften ausgetragen. Seit 2006 findet das Sport-Event jährlich statt. Rund 50 Nationen beteiligen sich dieses Jahr mit ihren besten Badmintonspieler und -spielerinnen. Seit es die Badminton World Championships gibt, hat China mit insgesamt 167 Medaillen am meisten Siege vorzuweisen.

Alle Infos zum Spielplan, zu den Terminen und der Live-Übertragung der Badminton WM 2019 gibt es hier.

BWF Badminton World Championships 2019: Termine, Spielplan

Die Badminton WM 2019 (TOTAL BWF Badminton World Championships 2019) ist nicht nur eine einzelne Weltmeisterschaft, denn hier kämpft die Weltelite der Damen und Herren in mehreren Disziplinen um den Pokal: Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixeddoppel.

Aus Deutschland werden insgesamt elf Athleten und Athletinnen in allen fünf Disziplinen bei der Badminton WM teilnehmen. Parallel finden zum ersten Mal die Para-Badminton Weltmeisterschaften (TOTAL BWF Para-Badminton World Championships 2019) statt - ebenfalls in der Baseler St. Jakobshalle.

Die Termine der Badminton Weltmeisterschaften 2019:

19.08.2019 1/32-Finals (9 bis 22 Uhr)

20.08.2019 1/32-Finals (9 bis 22 Uhr)

21.08.2019 Sechzehntelfinals (9 bis 22 Uhr)

22.08.2019 Achtelfinals (11 bis 22 Uhr)

23.08.2019 Viertelfinals (11 bis 22 Uhr)

24.08.2019 Halbfinals (10 bis 15 Uhr & 17 bis 22 Uhr)

25.08.2019 Finals und Siegerehrung (12 bis 17 Uhr)

Die Termine der Para-Badminton Weltmeisterschaften 2019:

20.08.2019 Gruppenspiele (9 bis 22 Uhr)

21.08.2019 Gruppenspiele (9 bis 22 Uhr)

22.08.2019 Gruppenspiele (9 bis 22 Uhr)

23.08.2019 Gruppenspiele und Viertelfinals (9 bis 22 Uhr)

24.08.2019 Viertelfinals und Halbfinals (9 bis 22 Uhr)

25.08.2019 Finals und Siegerehrung (9 bis 17 Uhr)

Badminton Weltmeisterschaften 2019 live im Stream sehen

Die Badminton-Weltmeisterschaften 2019 werden in Deutschland im Fernsehen und Free TV nicht live übertragen, können aber über einen Live Stream angeschaut werden. Sportdeutschland.tv, der Internetsender des DOSB, überträgt alle Partien live und kostenlos. Mit Sportdeutschland.tv Plus kann man die Badminton WM gegen Gebühr sogar werbefrei schauen. Nicht nur in Deutschland: Die Weltmeisterschaften werden als internationales Sportereignis auf der ganzen Welt live im TV und Live Stream übertragen.

Badminton World Championships 2019: S eit wann gibt es die Badminton WM?

Seit 1977 finden die Badminton-Weltmeisterschaften zunächst alle drei Jahre, seit 1983 alle zwei Jahre und seit 2006 jährlich statt. In den Jahren, in denen die Olympischen Spiele stattfinden, fällt die Badminton WM aus. Organisiert wird das Sportereignis vom Badminton-Weltverband BWF (Badminton World Federation). Die Badminton World Championships finden zum zweiten Mal in der Schweiz statt: 1995 war Lausanne Gastgeber der 9. Badminton WM.

