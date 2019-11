Bale, Gregoritsch und Co.: Wenn die Gefühle streiken

Finanziell müssen Profi-Kicker keine Not leiden - aber Liebe und Wertschätzung sind auch wichtig. Das zeigen zwei aktuelle Beispiele.

Gestern war an dieser Stelle davon zu lesen, dass sich Leistung im Profi-Fußball lohnt. Angesichts einer drei Millionen Euro schweren Bonuszahlung an die Nationalmannschaftsspieler für die geschaffte EM-Qualifikation kann man dem schwer widersprechen. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber Geld ist eine Sache – Liebe und Wertschätzung sind doch auch wichtig.

Wie es aussieht, wenn man sich nicht ausreichend geschätzt fühlt, ist gerade anhand von Michael Gregoritsch zu sehen. Der FCA-Spieler beklagte sich unlängst, dass er mit der Gesamtsituation eher nicht einverstanden sei, mehr noch: die sei "beschissen".

Gregoritsch fühlt sich abgemeldet und verweist auf seinen Status als Vorzeigespieler: "Ich habe nie ein Training bestreikt oder abgebrochen." Alleine dafür sollte schon ein Stammplatz rausspringen, doch trotz dieser mustergültigen Einstellung wird Gregoritsch in Augsburg einfach nicht die Anerkennung zuteil, die er verdient – es ist nicht zu glauben.

Ein anderes Drama spielt sich gerade zwischen Wales und Madrid ab. Protagonist ist hier Gareth Bale. Der Profi von Real Madrid feierte die EM-Qualifikation mit der walisischen Nationalmannschaft mit einer Flagge seines Landes, auf der auf Englisch zu lesen war: "Wales. Golfen. Madrid. In dieser Reihenfolge."

Nothing but respect for the sheer absence of one single fuck given by Gareth Bale here. pic.twitter.com/7ngxIdi1hK