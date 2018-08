vor 51 Min.

Bale statt Ronaldo Sport

Real hat einen neuen Anführer. Doch die Fans bleiben vorerst fern

Die Fans im Santiago Bernabéu verabschiedeten Gareth Bale mit Standing Ovations, die Zeitungen feierten ihn schon als neuen Real-Anführer und Nachfolger von Cristiano Ronaldo. „Bale übernimmt das Kommando“, titelte die Madrider Sportzeitung Marca nach dem 2:0-Auftaktsieg von Real Madrid in der spanischen Liga gegen den FC Getafe. Der 29 Jahre alte Waliser hatte am Sonntag mit einer Klasseleistung, einem Tor und einer Vorlage, sein Potenzial gezeigt, den zu Juventus Turin gewechselten Ronaldo als Star der Mannschaft abzulösen. Gegen Getafe hatte der Champions-League-Sieger, bei dem Toni Kroos durchspielte, keine Mühe. Und das war vor allem Bale zu verdanken. Der Offensivspieler bereitete das 1:0 des Ex-Leverkuseners Dani Carvajal vor. Nach der Pause erzielte der frühere Profi der Tottenham Hotspur dann per Linksschuss (51.) den Endstand.

Dank des Sieges nur vier Tage nach der 2:4-Pleite nach Verlängerung im Uefa-Supercup gegen den Stadtrivalen Atlético kann Trainer Julen Lopetegui zumindest die nächsten Tage in Ruhe arbeiten. Der 2013 zu Real gewechselte Bale hatte die Erwartungen bisher nicht richtig erfüllen können. Zwar erzielte er einige spektakuläre und auch entscheidende Tore, doch aus dem Schatten Ronaldos hatte der eher schüchterne Profi nie treten können.

Ungeachtet der guten Leistung von Bale wünschen sich die Fans in Madrid weiter die Verpflichtung eines neuen offensiven Topmanns. Das war – neben dem wenig spektakulären Gegner und der Urlaubszeit – wohl ein Grund dafür, dass nur 48500 Zuschauer zum ersten Ligaspiel kamen. Es war der schwächste Besuch bei einem Ligaspiel im Bernabéu seit dem 24. Mai 2009 gegen den RCD Mallorca. (dpa)

Themen Folgen