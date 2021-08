NBA-Meister Bucks verlängert Vertrag mit Trainer Budenholzer

NBA-Champion Milwaukee Bucks hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mike Budenholzer verlängert.

Das gab die Franchise am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Angaben zur Laufzeit machten die Bucks keine, nach Informationen von ESPN läuft der Kontrakt nun bis zum Ende der Saison 2024/2025. Budenholzer geht in die vierte Saison mit der Mannschaft um Superstar Giannis Antetokounmpo. Nach zwei Teilnahmen an den Halbfinals der Eastern Conference reichte es vor wenigen Wochen zur zweiten Meisterschaft in der Geschichte der Bucks.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-956841/2 (dpa)

