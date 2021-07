Alle Infos zu Basketball bei Olympia 2021: Zeitplan und Übertragung

Im Basketball werden vom 24. Juli bis zum 8. August 2021 vier Wettbewerbe bei Olympia 2021 ausgetragen. Wir informieren Sie, wo und wann Sie die Mannschaften bei der Live-Übertragung im Free-TV und Live-Stream anfeuern können. Außerdem finden Sie hier alle Infos zu Terminen und Zeitplan.

Die Sportart Basketball wird bei Olympia 2021 in Tokio erstmalig um die Streetball-Variante ergänzt. Beim 3x3-Basketball werden die deutschen Herren allerdings nicht zu sehen sein. Auch die Damen verpassten beim Olympia-Qualifikationsspiel in Graz die Chance auf Tokio.

Auch das klassische Mannschaftsturnier findet ohne die deutschen Basketballerinnen statt. Am 4. Juli 2021 behaupteten sich hingegen die deutschen Basketball-Herren in der Qualifikationsrunde gegen Brasilien und erhielten somit Zugang zu Olympia 2021. Lesen Sie hier alles rund um die Sportart Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 21 in Tokio: Termine, Zeitplan und Live-Übertragung im Free-TV und Stream.

Zeitplan und Termine im Basketball bei Olympia 2021

Im Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio finden im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 08. August 2021 vier Wettbewerbe statt. Als Austragungsort dient die Saitama Super Arena. Zudem wird es Spiele in der 3x3-Variante geben, die im Aomi Urban Sports Park ausgetragen werden. Sie finden im Anschluss die Termine der Siegerzeremonien der Damen und Herren. Einen ausführlichen, vollständigen Zeitplan aller Mannschaftsturniere erhalten Sie hier, einen Überblick über die 3x3-Spiele im Basketball bei Olympia 2021 hier.

Siegerzeremonie der Damen im Basketball bei Olympia 2021:

Sonntag, 08.08.2021 11.30-14.00 Uhr (04.30-07.00 Uhr MEZ): Mannschaftsturnier

Mittwoch, 28.07.2021 21.55-00.35 Uhr (14.55-17.35 Uhr MEZ): 3x3-Turnier

Siegerzeremonie der Herren im Basketball bei Olympia 2021:

Samstag, 07.08.2021 11.30-14 Uhr (4.30-7 Uhr MEZ): Mannschaftsturnier

Mittwoch, 28.07.2021 22.25-1.05Uhr (15.25-18.05 Uhr MEZ): 3x3-Turnier

Basketball bei Olympia 2021: Live-Übertragung im Online-Stream und Free-TV

Wer Basketball bei Olympia 2021 verfolgen möchte, der muss aufgrund der Zeitverschiebung früh aufstehen. Die Wettkämpfe der Olympischen Spiele sind alle bei Eurosport zu sehen, der Mutter-Konzern Discovery erstand die Übertragungsrechte.

Während Eurosport alle 33 Sportarten live im TV und Stream überträgt, sind bei ARD und ZDF nur einige Sportarten zu sehen. Basketball bei Olympia 2021 wird an folgenden Terminen von den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt:

Tag Datum Uhrzeit Spiel Sender Sonntag 25. Juni 2021 6.40 Uhr Vorrunde Deutschland - Italien (Männer) ARD Mittwoch 28. Juli 2021 03.00 Uhr Vorrunde Deutschland - Nigeria (Männer) ZDF Samstag 31. Juli 2021 10.20 Uhr Vorrunde Deutschland - Australien (Männer) ARD Donnerstag 05. August 2021 06.15 / 13.00 Uhr Halbfinale (Männer) ZDF Freitag 06. August 2021 06.40 / 13.00 Uhr Halbfinale (Frauen) ARD Samstag 07. August 2021 04.30 Uhr Finale (Männer) ZDF Samstag 07. August 2021 09.05 Uhr Spiel um Bronze (Frauen) ZDF Sonntag 08. August 2021 04.30 Uhr Finale (Frauen) ARD

Olympia 2021 - Basketball: Liveticker, Ergebnisse, Zeitplan

Zu Olympia 2021 finden Sie hier ein Live-Center mit vielen Informationen. Es zeigt auch zum Basketball Liveticker, Ergebnisse und Termine an.

Deutschland im Basketball bei den Olympischen Spielen

Seit 1936 gehört die Sportart Basketball der Männer offiziell zum Programm der Olympischen Spiele. Die Frauen rückten erst 40 Jahre später nach. Seitdem nahm Deutschland im Basketball an insgesamt fünf Olympischen Spielen teil. Bis dato konnten die deutschen Mannschaften allerdings noch keine Medaille erringen – die beste Platzierung der Herren war Platz 7 in Barcelona 1992. Den Damen hingegen gelang bisher noch keine Qualifikation für Olympia. Auch bei Olympia 2021 wird es spannend: Wir Deutschland dieses Mal aufs Siegertreppchen steigen?

