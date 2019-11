vor 4 Min.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid live im TV und Stream: Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid live im TV und Stream: So läuft die Übertragung in der Champions League am Mittwoch, 6.11.19. Wir informieren über Termin und TV-Sender: Sky oder DAZN?

In der Champions League am Mittwoch, 6.11.19, steht das Spiel Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid an. Wir informieren über die Übertragung im TV und Live-Stream.

Leverkusen hat in der CL 2019/20 bisher noch keinen Punkt geholt. Gegen Atlético soll sich das ändern. Das Hinspiel hatte Bayer allerdings auch mit 0:1 verloren.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel Bayer Leverkusen - Atlético Madrid live im TV und Stream sehen. Welcher TV-Sender zeigt es in voller Länge: Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 6.11.19: Sky oder DAZN?

Hier die Infos zum Spiel Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid in der Champions League:

Wer: Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

- Wann: Mittwoch, 6.11.19, 21 Uhr

Wo: BayArena

Live: Live-Stream auf DAZN , TV in der Sky-Konferenz

Champions League live: Bayer Leverkusen - Atlético Madrid im TV und Live-Stream: Sender und TV-Termine

Hier finden Sie den Spielplan von Leverkusen in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der CL.

18. September - 21 Uhr: Leverkusen - Lokomotive Moskau, live auf DAZN

1. Oktober - 21 Uhr: Juventus Turin - Bayer 04, live auf Sky

22. Oktober - 18.55 Uhr: Uhr Atletico Madrid - Leverkusen, live auf DAZN

6. November - 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid, live auf DAZN

26. November - 18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - Bayer 04, live auf DAZN

11. Dezember - 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Juventus Turin, live auf DAZN

Bayer in der Champions League: Alle Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle Termine und den Spielplan von Bayer 04 Leverkusen in der CL 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Champions League-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte der Champions League 2019/20: Diese Leverkusen-Spiele laufen bei DAZN oder Sky - kein Free-TV oder Gratis-Stream

Wie in den letzten Jahren teilen sich DAZN und Sky (SkyGo) die TV-Rechte an der CL auf. So können Zuschauer auch dieses Jahr nur bezahlt auf beiden Sendern CL schauen. Basis der Verteilung ist ein schwierig zu durchschauendes Picking-System, das Fans jedoch nicht im Detail kennen müssen. Hier finden Sie alle Informationen zur Live-Übertragung der Champions League-Spiele von Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen und Stream und alle Informationen, ob Sky oder DAZN den entsprechenden Spieltag live übertragen.

