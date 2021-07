Bayer Leverkusen Testspiele 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit - alle Infos im Überblick

Bayer Leverkusen hat bereits drei Testspiel-Termine für die Saison-Vorbereitung bekanntgegeben. Spielplan, Uhrzeit, Übertragung - lesen Sie hier alle Infos rund um die Testspiele 2021.

Mit der Leistungsdiagnostik am 5. Juli 2021 hat die Saison-Vorbereitung für Bayer 04 Leverkusen unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane begonnen. Das erste Mannschaftstraining fand am 6. Juli 2021 statt. Vom 16. bis zum 24. Juli 2021 begibt sich Bayer Leverkusen ins Trainingslager in Zell am See ( Österreich) und absolviert währenddessen das Testspiel gegen Dynamo Moskau. Insgesamt stehen drei Termine für Testspiele bereits fest.

Hier finden Sie den Spielplan mitsamt Uhrzeit im Überblick.

Übertragung im TV und Stream? Die Bayer Leverkusen Testspiele im Sommer 2021

Zur Übertragung der Testspiele von Bayer Leverkusen ist noch nicht viel bekannt. Der Verein hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo immer wieder Testspiele kostenfrei streambar sind. Zu den Videos gelangen Sie über diesen Link. Der Kanal hat 40.000 Abonennten. Wenn Sie sich zur Leistungsdiagnostik und dem Mannschaftstraining informieren wollen, finden Sie dort die passenden Videos. Falls das Spiel nicht auf dem Kanal zu sehen sein wird, wird Bayer Leverkusen vermutlich zumindest eine Zusammenfassung, oder die Highlights auf der Homepage unter Bayer 04 TV veröffentlichen.

Bayer Leverkusen Testspiele im Sommer 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Drei Gegner und Termine für die Testspiele hat Bayer Leverkusen bereits bekanntgegeben. Während des Trainingslagers soll es neben Dynamo Moskau laut Verein noch ein weiteres Testspiel geben, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest. Außerdem ist noch ein Testspiel am 31. Juli geplant. Auch hier will Bayer Leverkusen die Gegner erst noch bekanntgeben.

Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden

Datum: Mittwoch, 14. Juli 2021

Anstoß: 17 Uhr

Stadion: Ulrich-Haberland-Stadion (UHS) oder Leistungszentrum Kurtekotten

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal von Bayer 04 Leverkusen zu sehen (hier).

Drittligist SV Wehen hat die vergangene Liga mit 56 Punkten auf Platz 6 der Tabelle beendet.

Bayer 04 Leverkusen - Dynamo Moskau

Datum: Sonntag, 18. Juli 2021

Anstoß: 15 Uhr

Stadion: Alois Latini Stadion

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal von Bayer 04 Leverkusen zu sehen (hier).

Dynamo Moskau belegte in der vergangenen Saison Rang sieben in der Premier Liga. Nur sechs Punkte hatten dem Verein zur Europa-League-Qualifikation gefehlt. Bayer 04 Leverkusen hat laut Angaben des Vereins noch nie ein Pfllichtspiel gegen Dynamo Moskau absolviert.

Bayer 04 Leverkusen - Jong FC Utrecht

Datum: Mittwoch, 28. Juli 2021

Anstoß: 16 Uhr

Stadion: BayArena

Übertragung: eventuell auf dem YouTube-Kanal von Bayer 04 Leverkusen zu sehen (hier).

Im Januar 2020 haben Bayer Leverkusen und der Jong FC Utrecht bereits im Testspiel gegeneinander gespielt. Die Partie endete mit einem 4:3 für den Jong FC Utrecht. Der Verein beendete die vergangenen Saison der Eredivisie, der höchsten Fußballliga in den Niederlanden, auf Rang 6.

Testspiel, Trainingslager und Co.: Diese Termine stehen für den Bayer 04 Leverkusen in den nächsten Monaten an

Den Auftakt zum Saison-Training hat Bayer Leverkusen bereits hinter sich. Diese Termine stehen allerdings noch an:

