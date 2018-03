vor 35 Min.

Bayern-Doc tritt gegen Guardiola nach

Müller-Wohlfahrt beklagt: „Er wusste alles besser“

Bayern Münchens Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisch über den ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola geäußert. Der Mediziner hatte im April 2015 wegen Differenzen mit dem spanischen Trainer den Verein verlassen. „Er wusste alles besser und wollte sich von mir nichts sagen lassen. Wir hatten im Triple-Jahr mit Heynckes nur drei Muskelverletzungen. Dann kam Guardiola, und sie häuften sich. Ein systematisches Aufwärmprogramm gab es bei ihm so gut wie nicht“, berichtete der Arzt. „Es sah oft so aus, als sei es ihm wichtiger, den Schmerz beiseitezuschaffen, als das Gesundwerden zu fördern. Hauptsache, schmerzfrei.“

Das sogenannte Fitspritzen gebe es unter Heynckes nicht mehr, sagte Müller-Wohlfahrt, der inzwischen wieder zum FCB zurückgekehrt ist. Jupp Heynckes sei aus sportmedizinischer Sicht der perfekte Coach für den deutschen Rekordmeister: „Heynckes ist der Idealfall eines Trainers“, sagte Müller-Wohlfahrt. (dpa)

