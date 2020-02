vor 33 Min.

Bayern sucht Lewandowski-Ersatz - BVB baut auf Haaland-Show

Ohne Liga-Toptorjäger Robert Lewandowski muss der FC Bayern in Hoffenheim auskommen. Dagegen setzt Borussia Dortmund am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder auf den Wunderknaben Erling Haaland.

Angeführt vom FC Bayern sind drei Titeljäger heute in der Fußball-Bundesliga gefordert. Die Münchner müssen sich nach ihrer Champions-League-Gala im Alltagsgeschäft in Hoffenheim beweisen, auch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben durchaus lösbare Aufgaben vor sich.

VERTRETUNG: Wer ersetzt den Unersetzlichen? Robert Lewandowski fehlt dem FC Bayern verletzt für rund vier Wochen - schon fürchtet mancher um die Triple-Chance des Rekordmeisters. "Wir werden das auffangen, in welcher Form auch immer", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Gastspiel der Münchner bei 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky). Serge Gnabry, der zuletzt im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea mit zwei Toren glänzte, gilt als erste Option für die Lewandowski- Position in der Sturmzentrale. Die Bayern haben nach der überraschenden 1:2-Pleite in der Hinrunde in Hoffenheim auf jeden Fall etwas gutzumachen.

WUNDERKNABE: Der Turbostart von Erling Haaland in der Bundesliga lässt Borussia Dortmund auch im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) auf weitere Großtaten des Superstürmers hoffen. Die Trefferquote des 19 Jahre alten Norwegers ist mit neun Toren in sechs Ligaspielen phänomenal. Auch in seinen ersten Auftritten für den BVB im DFB-Pokal und der Champions League war Haaland erfolgreich. Die längere Zwangspause für Kapitän Marco Reus lässt sich da zumindest leichter verschmerzen.

NARRENZEIT: Karneval ist vorbei, doch der 1. FC Köln möchte die tollen Tage am liebsten noch ein wenig verlängern. Das 5:0 bei Hertha BSC in der Vorwoche wirkte wie eine gewaltige Stimmungskanone für das Team von Trainer Markus Gisdol. Im Abendspiel gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) müssen die Kölner aber auf Winter-Neuzugang Mark Uth verzichten. Der Torjäger darf gegen seinen Ex-Club wegen einer Vertragsklausel nicht auflaufen. Spielen die Schalker so wie zuletzt beim 0:5 gegen RB Leipzig, dürften aber auch die verbleibenden Kölner ihnen reichlich Sorgen bereiten.

DRANBLEIBEN: Jetzt muss Marco Rose mit Borussia Mönchengladbach beweisen, ob das Team tatsächlich schon reif für Großes ist. Geht dem Tabellenvierten nach dem ärgerlichen 1:1 gegen Hoffenheim die Puste im Titelrennen aus - oder können die Gladbacher weiter mit den Liga-Schwergewichten aus München, Leipzig und Dortmund mithalten? Beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) hat die Borussia in acht Ligaspielen noch nie gewonnen. "Es wird eine spannende Aufgabe für uns", sagte Rose.

NOTSTAND: Paderborn-Coach Steffen Baumgart hat genug von all den Lobeshymnen. "Ich würde auch gerne mehr Punkte einheimsen als Komplimente", sagte der Trainer des Schlusslichts. Im Spiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) sind Punkte für die Paderborner Pflicht. Mit einem Sieg könnten die Ostwestfalen bis auf drei Zähler an die Mainzer heranrücken. (dpa)

