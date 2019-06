vor 16 Min.

Beachvolleyball-WM 2019 heute live im TV und Stream: Spielplan, Modus, Teams

Die Beachvolleyball-WM 2019 läuft vom 28.6. bis 7.7. in Hamburg und wird live in TV und Stream übertragen. Ein deutsches Duo steht bereits in der K.o.-Runde. Mehr zu Spielplan, Terminen, Teams und Modus.

Die deutschen Hoffnungsträger Julius Thole und Clemens Wickler haben sich bei der Beachvolleyball-WM 2019 mit viel Nervosität zu einem 2:0 (21:10, 21:15) gegen Außenseiter Ruanda gequält. Kurios: Zu Beginn des zweiten Satzes musste im Stadion am Rothenbaum das Netz getauscht werden, was für die Teams eine Viertelstunde Zwangspause bedeutete. Das Damen-Duo Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur steht hingegen bereits in der K.o.-Runde.

Die Beachvolleyball-WM 2019 hat am 28.6.2019 begonnen. Zu sehen ist das Spektakel in Hamburg bis zum 7.7. live in TV und Stream. Die Duelle für Damen und Herren werden zeitgleich ausgespielt. Es ist die 12. von der FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) ausgetragene Beach-Volleyball-WM.

Bei den Frauen kann das Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst aus Deutschland seinen Titel wegen Walkenhorsts Karriereende nicht verteidigen. Titelverteidiger bei den Männern sind Evandro und André Loyola aus Brasilien, die jedoch nicht mehr gemeinsam antreten. Deutschland stellt zusammengerechnet 10 Mannschaften bei diesem WM-Turnier. Die Schweiz ist mit 3 und Österreich mit 2 Teams dabei.

Beachvolleyball-WM 2019 in Hamburg live in TV und Stream: Übertragung im TV

Beachvolleyball-Fans, die nicht in den Genuss eines Tickets für die WM in Hamburg kommen, fragen sich, wo Sie die Spiele der Frauen und Männer im Beachvolleyball live in TV und Stream sehen können - und das möglichst kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung. Es gibt gute Nachrichten. Die TV-Termine stehen und die Übertragung im Fernsehen ist kostenlos, die Beachvolleyball WM kann also im Free-TV verfolgt werden. Beachvolleyball live in TV und Stream gibt es bei den Sendern ARD, ZDF und Sport1.

ARD und ZDF zeigen die gesamte WM über Spiele im Live-Stream in ihren Mediatheken. Das Finalwochenende vom 6. und 7. Juli übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch im TV.

zeigen die gesamte WM über Spiele im Live-Stream in ihren Mediatheken. Das Finalwochenende vom 6. und 7. Juli übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch im TV. Auch Sport1 zeigt viele Partien im Beachvolleyball live im Free-TV sowie im Live-Stream, der sogar rund um die Uhr laufen soll.

zeigt viele Partien im Beachvolleyball live im Free-TV sowie im Live-Stream, der sogar rund um die Uhr laufen soll. Volleyball-Fans können die WM in Hamburg 2019 zudem im BeachStream verfolgen. Hier können Fans alle Spiele live sehen, es dürfte also das beste Angebot sein. Die Anmeldung ist gratis, das nötige Upgrade aber kostet 4,99 Euro, kann aber umgangen werden, indem man seine Daten dem Livestream-Presenter comdirect weitergibt.

verfolgen. Hier können Fans alle Spiele live sehen, es dürfte also das beste Angebot sein. Die Anmeldung ist gratis, das nötige Upgrade aber kostet 4,99 Euro, kann aber umgangen werden, indem man seine Daten dem Livestream-Presenter comdirect weitergibt. Auch auf DAZN können Sport-Fans die Volleyball-WM live in der Übertragung im Online-Stream im Internet verfolgen. DAZN zeigt alle Center-Court-Spiele, sprich alle Spiele im größten Stadion.

Beachvolleyball-WM: Der Spielplan

Der Spielplan bei der Beachvolleyball WM 2019 in Hamburg ist recht unübersichtlich. Eine gute Übersicht über den Spielplan finden Sie hier.

Beachvolleyball-WM 2019: So funktioniert der Modus

Der Modus: In 12 Vorrunden-Gruppen sind je vier Teams. Es gilt die Regel: Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Ein Sieg bringt zwei Punkte, eine Niederlage einen Punkt. Die beiden stärksten Mannschaften einer Gruppe und die vier besten Dritten der Gruppen kommen in die nächste Runde. Die acht weiteren Dritten einer Gruppe spielen in vier Spielen die „Lucky Loser“ aus. Ab dann geht es im K.o.-System bis zum Finale. Die 96 Teams spielen um ein Preisgeld von einer Million Euro. Die neuen Weltmeister erhalten für ihr Land zudem einen Startplatz bei Olympia 2020 in Tokio.

Beachvolleyball WM in Hamburg: Das sind die Teams

Damen und Herren stellen je 48 Teams bei der Beachvolleyball WM 2019 in Hamburg. Jeder Kontinent hat dabei mindestens ein Team. Eine Übersicht über alle Teams bzw. Duos oder Mannschaften finden Sie hier.

