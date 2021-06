Belgien gegen Portugal: Liveticker und Übertragung im Free-TV oder Live-Stream bei der EM 2021

Wie lässt sich das Spiel Belgien gegen Portugal live im Free-TV oder Stream sehen? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker. Wann ist Anstoß?

Im Achtelfinale der Fußball-EM 2021 spielt Belgien gegen Portugal. Das Spiel lässt sich kostenlos im Free-TV und Live-Stream sehen. Die Sender ARD und ZDF teilen sich nämlich die Übertragung beim Achtelfinale der Europameisterschaft auf.

Weiter unten im Artikel finden Sie auch einen Liveticker mit Spielstand, Ergebnis und Infos zur Aufstellung. Hier folgen aber erst einmal die Angaben dazu, wann und wie Sie die Partie Belgien - Portugal live im TV und online im Stream schauen können.

EM 2021: Wann spielt Belgien gegen Portugal? Termin und Datum für Anstoß beim Achtelfinale

Das EM-Achtelfinale Belgien vs. Portugal findet am 27. Juni statt. Uhrzeit für den Anstoß ist an diesem Termin 21 Uhr.

Belgien - Portugal live im Free-TV oder Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung und Sender

Die Übertragung beim Achtelfinale Belgien gegen Portugal übernimmt die ARD im Free-TV. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite gratis einen Live-Stream an.

Das sind die Angaben zum Spiel nochmal im Überblick:

Spiel: Belgien - Portugal , Achtelfinale der Fußball-EM 2021

- , Achtelfinale der 2021 Datum: Sonntag, 27. Juni 2021

Sonntag, 27. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion Sevilla , Spanien

Olympiastadion , Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD , kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

Belgien vs. Portugal: Liveticker mit Aufstellung, Spielstand, Ergebnis beim EM-Achtelfinale 2021

Sie möchten das Spiel Belgien - Portugal im Liveticker verfolgen und neben dem Spielstand auch alle Tore miterleben? Hier finden Sie unser Datencenter, das neben Ticker, Stand und Ergebnis unter anderem auch Infos zur Aufstellung von Belgien und Portugal bietet.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Achtelfinale Belgien - Portugal: Übertragung der Europameisterschaft 2021 im Live-TV und Online-Stream

Die ARD und das ZDF übertragen nicht alle Spiele der Fußball-EM 2021 - aber jedes Achtelfinale. Das Erste übernimmt die Übertragung bei fünf der Partien, das ZDF zeigt die anderen drei. Außerdem sind alle Spiele auch kostenpflichtig bei Magenta TV der Telekom zu sehen.

Nach dem Achtelfinale laufen die Viertelfinale übrigens am 2. und 3. Juli. Am 6. und 7. Juli folgen die Halbfinale, bevor am 11. Juli das Finale der Europameisterschaft ansteht.

Cristiano Ronaldo will mit Portugal Belgien im Achtelfinale besiegen. Foto: Christof Stache, dpa

Euro 2020: Belgien und Portugal bei der Fußball-EM 2021

Die belgische Fußballnationalmannschaft von Trainer Roberto Martínez hat einige Stars in ihren Reihen: Neben Kapitän Eden Hazard sind das vor allem Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne.

Belgien hat in der Gruppenphase der Euro 2020 alle drei Spiele gewonnen: Das Team besiegte Russland mit 3:0, Dänemark mit 2:1 und und Finnland mit 2:0.

Die Bilanz von Portugal bei der EM 2021 sieht schlechter aus: Die portugiesische Fußballnationalmannschaft holte in der Gruppenphase nur einen Sieg. Dem 3:0-Sieg gegen Ungarn folgten eine 2:4-Niederlage gegen Deutschland und ein 2:2 gegen Frankreich.

Kann sich die portugiesische Nationalmannschaft mit Star Cristiano Ronaldo gegen die belgische Nationalmannschaft durchsetzen? Das können die Zuschauer am Sonntag sehen, wenn das Achtelfinale Belgien - Portugal live im TV und Stream übertragen wird. (sge)

