Benfica Lissabon - Bayern München heute live im TV und Stream sehen Sport

Zum Start der Königsklasse trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Benfica Lissabon. So sehen Sie das Spiel heute im TV und Live-Stream.

Es ist der Auftakt zum wichtigsten Titel des europäischen Vereinsfußballs: Am Mittwoch, 19. September, ab 21 Uhr beginnt für den FC Bayern die neue Champions-League-Saison. Gegner ist dann der portugiesische Top-Klub Benfica Lissabon. Für Bayern-Trainer Niko Kovac ist es eine Premiere: Der 46 Jahre alte Kroate erlebt im Estádio da Luz seine Premiere als Trainer in Europas Königsklasse.

Und gleich in der Debüt-Saison soll er erreichen, was selbst einem Trainer-Großmeister wie Pep Guardiola in drei Münchner Jahren nicht glücken wollte: Die Bayern erstmals seit dem Titelgewinn 2013 wieder ins Endspiel zu führen. Ob den Bayern der erste Schritt dazu gelingt? Zu sehen gibt es die Partie live im TV und im Stream.

Benfica Lissabon - FC Bayern München live im TV und Stream

Dabei muss der FC Bayern gleich auf eine ganze Reihe langfristig verletzter Spieler verzichten: Die Franzosen Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Kingsley Coman (Syndesmoseband) sind ebenso vor kurzem verletzt worden wie der Brasilianer Rafinha (Außenband). Vor allem auf den defensiven Außenpositionen ergibt sich nach der Verletzung von Rafinha nun ein Engpass. Für David Alaba und Joshua Kimmich gibt es derzeit keinen Ersatzmann.

Auf den offensiven Flügeln ist die Auswahl mit den schwachfasrigen Robben, Ribéry und Gnabry übersichtlich. Trainer Niko Kovac ermahnt die Gegner zu mehr Zurückhaltung. „Wir haben den dritten Bundesliga-Spieltag und ich habe das Gefühl, dass wir Freiwild sind.“ Ansonsten könnte es sein, dass der Kader durch manch Amateurspieler ergänzt wird. Für die Bundesliga dürfte das genügen. Am Mittwoch aber beginnt die Champions League mit dem Spiel bei Benfica Lissabon. Mit Spielern aus der Regionalliga Bayern dürfte es schwer werden, weit zu kommen.

Champions League live: Benfica gegen die Bayern

Wer sich ansehen will, wie sich die Bayern gegen den portugiesischen Vizemeister schlagen, sollte ab 20.50 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky einschalten. Der Münchner Sender beginnt seine Exklusiv-Übertragung zehn Minuten vor Anpfiff der Partie. Abonnenten können auf das Streaming-Portal Sky Go zurückgreifen. Wer kein Sky-Kunde ist, aber dennoch das Angebot nutzen will, wird bei Sky Ticket fündig.

