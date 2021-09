Benfica Lissabon - Bayern München: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der Champions League spielt Bayern München gegen Benfica Lissabon. Wird die Partie live im TV übertragen? Gibt es einen Gratis-Stream? Wir sagen es Ihnen hier in unserem Artikel.

Seit dem 22. Juni 2021 findet die Champions League statt - und das nun bereits zum 67. Mal. Bis zum 28. Mai 2022 messen sich insgesamt 32 europäische Fußball-Mannschaften miteinander. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern, der RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg direkt in die Gruppenphase eingezogen.

Ersterer spielt nun gegen Portugal: Ende Oktober findet die Partie Benfica Lissabon gegen Bayern München statt. Hier in unserem Artikel haben wir alle relevanten Informationen für Sie zusammengefasst, darunter: Datum und Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream, Liveticker sowie eine Bilanz.

Benfica Lissabon gegen FC Bayern in der Champions League: Datum und Uhrzeit

Das Spiel Benfica Lissabon gegen den FC Bayern München ist für Mittwoch, den 20. Oktober 2021 angesetzt. Um Punkt 21 Uhr ist Anstoß.

Benfica Lissabon - Bayern München: Übertragung im TV und Live-Stream - auch im Free-TV?

Keines der 125 Spiele der Champions League 2021/22 wird im Free-TV zu sehen sein. DAZN und Amazon Prime übernehmen die Übertragung des Fußball-Wettstreits - allerdings kostenpflichtig. Wir haben hier alle wichtigen Informationen zur Partie Benfica Lissabon - Bayern München auf einen Blick für Sie zusammen gefasst:

Spiel: Benfica Lissabon - FC Bayern München , 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League 2021/22

- , 3. Spieltag der Gruppenphase in der 2021/22 Datum: Mittwoch, 20. Oktober 2021

Mittwoch, 20. Oktober 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estádio do Sport Lisboa e Benfica ; Lissabon

Estádio do e ; Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Liveticker zu Benfica Lissabon vs. FC Bayern in der CL: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Falls Sie die Partie Benfica Lissabon - Bayern München nicht live verfolgen können, aber trotzdem stets auf dem neusten Stand sein möchten, haben wir einen Liveticker für Sier. Dieser informiert in Echtzeit über alles, was im Spiel so passiert: Tore, Auswechslungen, Gelbe und Rote Karten, etc.

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

So sehen Sie die Champions League 2021/22: Übertragung im Online-Stream

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich für die Champions League 2021/22 die Übertragungs-Rechte gesichert. Insgesamt 121 der 125 Partien werden im Stream gezeigt. Vodafone-Kunden können ein besonderes Special erhalten: Einen DAZN TV-Sender. Die monatliche Abo-Gebühr beträgt 14,99 Euro, die jährliche beläuft sich auf 149,99 Euro. 16 der Spiele werden bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Benfica Lissabon gegen Bayern München: Eine Bilanz beider Mannschaften

In der Vergangenheit sind die beiden Vereine bereits ein paar Mal aufeinander getroffen. Diese Begegnungen endeten meist siegreich für den FC Bayern. Hier eine kleine Übersicht: