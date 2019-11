vor 28 Min.

Bericht: Daniel Bierofka tritt als Löwen-Trainer zurück

Der 40-Jährige wirft laut übereinstimmenden Berichten hin und wird sein Amt als Trainer des TSV 1860 niederlegen. Investor Hasan Ismaik zeigt sich "entsetzt".

Daniel Bierofka ist für viele Löwen-Fans mehr als nur ein Trainer: Der 40-jährige, der lange auch für den TSV 1860 München spielte, ist Identifikationsfigur, Heilsbringer und Vermittler zwischen Investor und Vereinsseite. Bierofka war es auch, der nach dem Abstieg in die Regionalliga dem Klub neues Leben einhauchte, zahlreiche Spieler zum Bleiben überredete. Auf der Jahreshauptversammlung der Löwen wurde "Biero" danach wie ein Erlöser gefeiert. Einem Bericht zufolge ist damit nun Schluss: Wie die Bild berichtet, wird Bierofka sein Amt als Trainer des TSV 1860 niederlegen. Auch der Kicker berichtet gleiches. Eine Bestätigung des Klubs gibt es bislang noch nicht, soll aber im Laufe des Dienstags folgen.

Grund für den Abschied sollen die ständigen internen Querelen sein. Bierofka beklagte intern, dass immer wieder Interna an die Öffentlichkeit getragen wurde, vermisste zudem den Rückhalt der Vereinsführung. Für großen Ärger soll etwa im Sommer gesorgt haben, dass Gerüchte um Bierofkas Gehalt gestreut wurden. Bereits nach dem 4:2-Sieg am Wochenende gegen Viktoria Köln wollte Bierofka nicht in die Jubelarie der Spieler einstimmen - im Gegenteil. Auf der Pressekonferenz nach der Partie beklagte sich darüber, dass wiederholt vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit geraten waren. Sein grimmiges Schlussfazit: "Lange schaue ich mir das nicht mehr an, das weiß ich."

Direkt nach dem Spiel hatte Bierofka bereits eine Auszeit genommen

Das Training am Tag nach dem Spiel leitete bereits sein Assistent Oliver Beer - Bierofka hatte den Klub da schon darüber informiert, dass er erstmal keine Lust auf 1860 habe. Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel sagte gegenüber der tz: "Der Trainer hat sich eine Auszeit genommen. Er hat die Mannschaft direkt nach dem Spiel darüber informiert." Offenbar ist aus der kurzfristigen Auszeit nun ein dauerhafter Abschied geworden.

Bei 1860-Investor Hasan Ismaik sorgt die Situation rund um Bierofka für Entsetzen. Auf seiner Facebook-Seite ist zu lesen: "Ich bin entsetzt, mit welchen Methoden Daniel Bierofka beim TSV 1860 beschädigt wird. Seit Monaten wird unser Trainer gemobbt. Für mich ist das eine Schande, die ich nicht in Worte fassen kann." Viele Spieler im aktuellen, im Vergleich zum Vorjahr finanziell reduzierten Kader seien ausschließlich wegen Bierofka zu 1860 gewechselt, so Ismaik weiter. Dieses Argument fällt wohl demnächst weg.

Mit Bierofka würde den Löwen die zweite Identifikationsfigur wegbrechen: Sascha Mölders hatte vor kurzem bekannt gegeben, seinen auslaufenden Vertrag bei 1860 nicht verlängern zu wollen und seine Profi-Karriere zu beenden. Auch sportlich wird der ehemalige FCA-Stürmer eine Lücke hinterlassen: Am Wochenende schoss Mölders zwei der vier Löwen-Treffer. (eisl)

