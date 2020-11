13:21 Uhr

Bernhard Trares ist der neue Trainer der Würzburger Kickers

Die Zeit von Marco Antwerpen als Cheftrainer der Würzburger Kickers ist vorbei. Bernhard Trares ist der neue Rothosen-Coach.

Von Felix Mock

Was bis vor kurzem nur Gerüchte waren, ist jetzt offiziell: Bernhard Trares ist neuer Cheftrainer der Würzburger Kickers. Der 55-Jährige folgt auf Marco Antwerpen. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Montagmorgen bekannt.

Nach 41 Tagen als Übungsleiter der Rothosen ist Marco Antwerpen nicht mehr Coach des Fußball-Zweitligisten. Mit ihm verlässt auch Co-Trainer Kurtulus Öztürk den Klub. Das weitere Trainerteam bleibt unverändert: Matthias Lust (Co-Trainer), Philipp Eckart (Co-Trainer), Philipp Kunz (Athletik-Trainer) und Robert Wulnikowski (Torwart-Trainer) bleiben dem FWK erhalten, bekommen aber Verstärkung: Mit Trares wird auch Co-Trainer Benjamin Sachs an den Dallenberg kommen.

Marco Antwerpen war nur fünf Spiele lang Trainer der Würzburger Kickers

Der 55-jährige Trares löst somit Antwerpen nach fünf sieglosen Partien unter dessen Regie ab. Die Kickers stehen mit nur einem Zähler aus sieben Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Zweiten Bundesliga. Trares trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre den SV Waldhof Mannheim. In seiner 19-jährigen Karriere als Spieler absolvierte er 183 Bundesliga-Spiele und 275 Zweitliga-Spiele, unter anderem für den TSV 1860 München und Werder Bremen.

