vor 39 Min.

Bertens mit überraschendem Sieg bei WTA Finals

Die Niederländerin Kiki Bertens hat bei den WTA Finals für eine große Überraschung gesorgt.

Die 27 Jahre alte Tennisspielerin gewann im chinesischen Shenzhen gegen die Australierin Ashleigh Barty mit 3:6, 6:3, 6:4.

Dabei hatte Bertens erst am Vormittag erfahren, dass sie für die Japanerin Naomi Osaka nachrücken würde. Osaka hatte sich wegen einer Schulterverletzung von dem Saisonabschluss der besten acht Spielerinnen zurückgezogen, nachdem sie am Montag noch ihre Auftaktpartie gegen Petra Kvitova aus Tschechien gewonnen hatte. Barty hatte sich in ihrer ersten Begegnung gegen Belinda Bencic aus der Schweiz durchgesetzt. (dpa)

Artikel auf WTA-Homepage

