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Besiktas – Bayern Münih macini canli yayin ve Live-Stream Sport

Besiktas, Bayern Münih karsisinda tarih yazabilecekmi? Bu maci televizyondan ve internetden canli izleyebilirsiniz.

Besiktas icin unutulmasi gereken bir gece. Münih deki son 16 turu macinda Senol Günesin talebeleri 5:0 gibi bir skor ile büyük bir yenilgi tatti. Besiktas, Hirvat oyuncu Damogaj Vida nin 16. dakikada gördügü kirmizi kart ile cok zorlandi. Müller, Coman ve Lewandowski Bavyera ekibi adina skoru belirleyen golleri kaydetti. Peki Besiktas güclü rakibi karsisinda tarih yazip turu gecebilecekmi? Bu sorunun yanitini Carsamba günü saat 18 den itibaren televizyondan ve Live Streamden canli takip edebilirsiniz.

Besiktas – Bayern Münih maci canli yayin ve live Stream

Cumartesi Genclerbirligi provasini Taliscanin kaydettigi gol ile 1:0 gecen Besiktas, Istanbul Basaksehirin 4:1 ile yenildigi haftada 2. siraya yükseldi.

Bayern Münih ise Hamburger SV sinavini zorlanmadan 6:0 ile gecerken, golleri Robert Lenwandowski (3), Frank Ribery (2) ve Arjen Robben (1) atti. Moralleri bozan tek üzücü sey ise Corentin Tolisso‘nun sakatligi. Heynckes’in belirttigine göre Fransiz futbolcu bir ikili mücadelede sonrasi yerde kalip „büyük agrilarla“ sahayi terk etmek zorunda kaldi. Onun yerine büyük olasilik olarak Kolombiyali James ilk 11e sahada olacak.

Besiktas – Bayern Münih maci canli yayin ve live Stream

Eger bu maci kacirmak istemiyorsaniz Carsamba günü saat 17.45 den itibaren alman ZDF kanalindan canli izleyebilirsiniz. Zaman farki nedeni ile Istanbuldaki saat buradan 2 saat ileride. Bu nedenle 2. tur maci bilindiginden erken baslayacak. Canli yayin ve live Stream burada. Akilli telefonlariniz ve tabletlerden bu maci takip edebilmek icin kanal size „ZDF Mediathek“ imkani da sunuyor. Android cihazlari download burada. Apple cihazlari download lari burada bulabilirsiniz.

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