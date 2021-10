Betis Sevilla gegen Bayer Leverkusen in der EL: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der Europa League spielt Bayer Leverkusen gegen Betis Sevilla. Hier finden Sie einen Liveticker und Infos rund um das Datum und die Übertragung im TV oder Live-Stream

Bayer Leverkusen will in der Europa League die Erfolgsserie auch im dritten Spiel der Gruppenphase fortführen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane musste zuletzt mit einer 5:1-Niederlage gegen den FC Bayern in der Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen - das muss die Mannschaft für das EL-Spiel morgen, am 21. Oktober 2021, abschütteln.

Leverkusens Gegner Real Betis Balompié aus Spanien wird kurz einfach nur Real Betis oder Betis genannt. Im deutschen Sprachraum wird er eher als Betis Sevilla bezeichnet.

Gibt es die Übertragung des EL-Spiels Betis Sevilla - Leverkusen im Free-TV? Wo lässt sich das Duell im Stream sehen? Hier finden Sie alle Infos zur Begegnung inklusive Datum und Uhrzeit für den Anpfiff.

Betis Sevilla gegen Leverkusen in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Datum für das Spiel zwischen Betis Sevilla und Bayer Leverkusen ist der 21. Oktober 2021. Die Uhrzeit für den Anstoß: 18.45 Uhr.

Betis Sevilla - Bayer Leverkusen: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream

Das Leverkusen-Spiel in der Europa League wird kostenlos im Free-TV auf RTL Nitro übertragen. Einen Gratis-Stream gibt es hingegen nicht - nur einen kostenpflichtigen über TV Now. Kommentator ist Marco Hagemann, als Experte ist Steffen Freund dabei. Durch die Vorberichte führen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz-Riedle. Das sind die wichtigsten Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Real Betis Balompié gegen Bayer 04 Leverkusen , Gruppenphase der Europa League 2021/22

Balompié gegen , der 2021/22 Datum: Donnerstag, 21.10.2021

Donnerstag, 21.10.2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Estadio Benito Villamarín

Estadio Benito Villamarín Übertragung im Free-TV: RTL Nitro

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: TVNow

TVNow Kommentar: Marco Hagemann und Steffen Freund

Liveticker zu Real Betis vs. Leverkusen in der EL: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Sie können oder möchten das Spiel Betis Sevilla - Bayer Leverkusen nicht im Fernsehen oder Stream verfolgen? Dann finden Sie hier als Alternative einen Liveticker. Das Datencenter bietet allgemein alle Infos zu Aufstellung, Spielstand und Ergebnisse.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Europa League 2021/22: Wo gibt es die Spiele im Fernsehen und Live-Stream?

Die Mediengruppe RTL hat sich für die Saison 21/22 in Deutschland die exklusiven Rechte an der Europa League gesichert. Im Free-TV läuft am 21. Oktober die Partie von Bayer Leverkusen gegen Real Betis auf RTL Nitro. Auf RTL wird hineggen das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus.

Auf TV Now laufen bis zu acht Spiele aus den beiden Wettbewerben im Live-Stream. Sowohl auf TV Now als auch auf RTL Nitro gibt es außerdem eine Konferenz mit Ausschnitten aus den verschiedenen EL-Spielen.

Einen Gratis-Stream bietet die RTL-Gruppe aber nicht an. TV Now ist kostenpflichtig. Die Gebühren liegen bei 4,99 im Monat, für die Premium-Variante ohne Werbung bei 7,99 Euro.

Bayer Leverkusen in der Europa League 2021/22

Bayer Leverkusen ist gut in die aktuelle Saison der Europa League gestartet. Zum Auftakt schaffte die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane ein 2:1 gegen Ferencváros Budapest. Es folgte ein klarer 4:0-Sieg gegen Celtic Glasgow.

Betis Sevilla in der Europa League 2021/22

Real Betis Balompié aus Spanien spielt in der Primera División. Der Verein mit den Farben Grün und Weiß wurde im Jahr 1907 gegründet. Sein Erzrivale ist der Stadtkonkurrent FC Sevilla.

Das erste Spiel der Gruppenphase in der EL hatte Betis Sevilla gegen Celtic Glasgow mit 4:3 gewonnen. Gegen Ferencváros Budapest gelang ein 3:1-Sieg.

In der Gruppe G der Europa League 2021/22 haben Bayer Leverkusen und Betis Sevilla damit beide sechs Punkte. In der Tabelle steht Bayer aber wegen der besseren Tordifferenz vorne. (sge)