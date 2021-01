vor 16 Min.

Biathlon 2020/21 in Oberhof: Weltcup-Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan heute am 9.1.21

Beim Biathlon-Weltcup 2020/21 in Oberhof stehen die Wettkampfdisziplinen Sprint, Verfolgung, Mixed Staffel und Single Mixed Staffel auf dem Programm. Mit am Start, Simon Schempp, Athlet des DSV. Den aktuellen Zeitplan, Termine und die Übertragung in TV und Stream finden Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 geht heute am 9. Januar in Oberhof weiter. Alle Infos rund um den Zeitplan, Datum, Termine und die Übertragung in TV und Stream erfahren Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet vom 8. Januar bis 10. Januar 2021 statt. Der Auftakt des Heim-Weltcup-Wochenendes, war eigentlich am Donnerstag, 7. Januar, mit dem Sprint der Damen geplant, das Rennen wurde aber auf den 8. Januar verschoben. Bei uns erfahren Sie alles über den Biathlon in Oberhof und die Übertragung im TV und Live-Stream.

Biathlon-Weltcup 2020/21 in Oberhof: Zeitplan, Termine & Datum

Die heimische Biathlon-Weltcup-Veranstaltung mit den Wettkampfdisziplinen Sprint, Verfolgung und Staffel, startet am Freitag, 8. Januar, und geht bis Sonntag, 10. Januar, in der Arena am Rennsteig. Alle Termine, den Zeitplan und die Uhrzeit für die einzelnen Rennen des Weltcups finden Sie hier.

Freitag, 8. Januar 2021: Sprint Frauen, 11.20 Uhr

Freitag, 8. Januar 2021: Sprint Männer, 14.10 Uhr

Samstag, 9. Januar 2021: Verfolgung Frauen, 12.45 Uhr

Samstag, 9. Januar 2021: Verfolgung Männer, 14.45 Uhr

Sonntag, 10. Januar 2021: Mixed Staffel (W+M), 11.30 Uhr

Sonntag, 10. Januar 2021: Single Mixed Staffel (W+M), 14.40 Uhr

Biathlon-Weltcup live im TV, Fernsehen & Stream: Oberhof Weltcup 2020/21

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird live im Free-TV und Stream gehört. Wie in den letzten Jahren senden die öffentlich-rechtlichen Absender ARD und ZDF im Wechsel live die Welt-Cup-Ereignisse in TV und Stream. Die Rennen vom 8. bis 10. Januar werden vom ZDF ausgestrahlt.

Tickets, Anfahrt & Unterleben: Biathlon im Oberhof 2020/21

Die Tickets für die Weltcup-Veranstaltungen in Deutschland sind heiß begehrt. Wenn Sie die Biathlon-Stars vor der atemberaubenden Kulisse in Oberhof live erleben möchten, sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Eintrittskarte. Wie die aktuelle Ticket-Situation sich in COVID-19-Zeiten gestaltet und alle Informationen zum Ticket-Kauf finden Sie hier.

Für eine entspannte Anreise erfahren Sie hier alle wissenswerten Infos zur Anreise per Bus, Bahn oder Pkw.

Unterkünfte wie Pensionen, Gästezimmer oder Hotels sind in der Regel schnell ausgebucht. Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten zwischen den Wettkämpfen finden Sie hier.

Biathlon Oberhof 2020/21: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Das Weltcup-Stadion der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig liegt etwa 2 Kilometer außerhalb von Oberhof auf dem Kamm des Rennsteiges. Das Stadion wurde 1982 errichtet und richtet seit 1984 Weltcup-Rennen aus. Nach einer umfassenden Sanierung von 2001 bis 2003 können, ja nach Tribünenaufbau, bis zu 25000 Menschen die Wettbewerbe live vor Ort verfolgen. Auch Rennen im Langlauf und der Nordischen Kombination wurden in der Arena am Rennsteig bereits ausgerichtet. Das umfangreiche Streckennetz erlaubt die Durchführung aller Wettkampfformen wie Einzel, Sprint, Staffel-Wettbewerbe, Massenstart oder Verfolgung. Seit Oktober 2015 können in einem hochmodernen Schneedepot bis zu 10000 Kubikmeter Schnee gelagert und die Schneesicherheit für die Veranstaltungen gewährleistet werden. Auch das Medienzentrum, die Geschäftsstelle des Thüringer Skiverbandes und die Sportlerversorgung sind in der Arena am Rennsteig, in einem Multifunktionsgebäude, untergebracht.

2023: Weltmeisterschaften im Biathlon in Oberhof

Im Jahr 2023 wird Oberhof in Thüringen Ausrichter der Biathlon-Weltmeisterschaft. Vom 8. bis 19. Februar werden die Athleten in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig um die Weltmeistertitel antreten.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup 2020/21:

