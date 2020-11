vor 32 Min.

Biathlon 2020 in Kontiolahti ab 28.11.20: Termine, Übertragung heute live im Stream & TV – alle Infos

Der Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti eröffnet traditionell die Biathlon-Saison 2020/21. Zur Saisoneröffnung vom 28. bis 29. November soll es erstmals ein neues Auftakt-Event geben. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Rennkalender, den Terminen, dem aktuellen Zeitplan und zur Übertragung live in Stream und TV. Zudem Infos zu Tickets, Anfahrt und Übernachtung.

Zur Saisoneröffnung des Biathlon-Weltcups 2020/21 in Kontiolahti, Finnland, starten die Biathleten und Biathletinnen des DSV mit einem neuen, moderneren Auftakt-Event – und einem Wochenende voller Wettkämpfe. Austragungsort der Saisoneröffnung ist das Kontiolahti-Stadion in Finnland in der Region Nordkarelien. Alle Informationen zu den Terminen, dem neuen Rennkalender, Programm und zur Übertragung der Wettkämpfe in Kontiolahti live im Fernsehen und Stream erhalten Sie hier. Außerdem finden Sie wissenswerte Fakten zu Tickets, Streckeninfos, der Anfahrt oder Übernachtung.

Biathlon-Weltcup heute in Kontiolahti, Finnland 2020/21: Rennkalender, Zeitplan, Termine & Datum

28. November 2020: Einzel Männer, 11.00 Uhr

28. November 2020: Einzel Frauen, 14.20 Uhr

29. November 2020: Sprint Männer, 10.30 Uhr

29. November 2020: Sprint Frauen, 13.30 Uhr

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Live im Free-TV, Fernsehen & Live-Stream

Der Biathlon-Weltcup von Kontiolahti wird heute live im Free-TV von ARD oder ZDF übertragen. Wie in den vergangenen Jahren besitzen auch in der Saison 2020/21 ARD und ZDF die Übertragungsrechte. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich in der Übertragung im TV und Live-Stream ab. Der heutige Weltcup wird im ZDF gezeigt.

Biathlon Weltcup 2020/21: Tickets, Anfahrt & Übernachtung - für die Weltcup-Events in Kontiolahti

Der Austragungsort der Weltcup-Saisoneröffnung: Kontiolahti in Finnland

Das Biathlon-Stadion Kontiolahti ist ein Austragungsort zahlreicher Weltcup- und IBU-Cups sowie mehrmaliger Biathlon-Weltmeisterschaften. Das Kontiolahti Stadium liegt auf einer Höhe von 120 Metern, der höchste Loipen-Punkt liegt bei 128 Metern, der tiefste bei 88. Aktuell ist Kontiolahti Stadium das einzige Stadion in Finnland, das die A-Lizenz zur Veranstaltung von Weltcup-Rennen im Biathlon aufweist. Das Stadion verfügt über Sitzplätze für 15.000 Besucher und Stehplätze für bis 6.000 Besucher. Eine Besonderheit des Stadions sind die gekühlten Langlaufstrecken. Die Temperatur der Loipen kann künstlich abgesenkt werden, was die Schneesicherheit und Nutzung der Kunstschneedecke gewährleistet.

Die Gemeinde Kontiolahti mit knapp 15.000 Einwohnern liegt im Osten Finnlands in der Region Nordkarelien, etwa 20 km nördlich des Verwaltungssitzes Joensuu am Ufer des Höytiäinen-Sees.

Die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup 2020/21:

