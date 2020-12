10:49 Uhr

Biathlon 2020 in Kontiolahti heute, 5.12.20: Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan

Biathlon-Weltcup 2020/21 in Kontiolahti: Heute am 5.12.20 steht die Verfolgung der Männer an. Den aktuellen Zeitplan, die Termine und die Übertragung in TV und Live-Stream finden Sie hier. ARD oder ZDF? Außerdem Infos zu Tickets, Anfahrt und Übernachtung.

Kontiolahti, Finnland: Mit dem Sprint der Männer und Frauen am 3. Dezember startete der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti und nicht im schwedischen Östersund in sein zweites Renn-Wochenende. Die Verlegung nach Kontiolahti ist auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Die Internationale Biathlon Union hat diesen gestrichen und reduziert so die Reisen der Sportler. Am 5. und 6. Dezember stehen die Verfolgung der Männner/Frauen und die Staffel der Damen und Herren an. Alle Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups 2020/21 im Free-TV, auf ARD oder ZDF, zu den aktuellen Terminen sowie Datum und Uhrzeit finden Sie hier. Außerdem haben wir Hinweise zu Tickets, der Anfahrt nach Kontiolahti und Möglichkeiten der Übernachtung.

Biathlon-Weltcup in Kontilahti, Finnland: Datum, Uhrzeit, Termine, Rennkalender & Zeitplan

Alle Termine, Uhrzeit, Datum und Infos zur Übertragung im TV zum Weltcup-Rennen in Kontiolahti finden Sie hier.

3. Dezember 2020: Sprint Männer, 13.30 Uhr ( ARD , Eurosport )

3. Dezember 2020: Sprint Frauen, 16.30 Uhr ( ARD , Eurosport )

5. Dezember 2020: Verfolgung Männer, 13.30 Uhr ( ARD , Eurosport )

5. Dezember 2020: Staffel Frauen, 15.15 Uhr ( ARD , Eurosport )

6. Dezember 2020: Staffel Männer, 12.45 Uhr ( ARD , Eurosport )

, ) 6. Dezember 2020: Verfolgung Frauen, 15.45 Uhr ( ARD , Eurosport )

Biathlon im Fernsehen: Übertragung live im TV & Stream auf ARD oder ZDF?

Wo wird der Biathlon-Weltcup 2020 in Kontiolahti im TV übertragen? Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF halten wie in den vergangenen Jahren die Übertragungsrechte für die Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen der Saison 2020/21. Sie übertragen die Rennen der Biathlon Damen und Herren im Wechsel live im TV sowie im kostenlosen Live-Stream.

Der Austragungsort am 2. Weltcup-Wochenende: Kontiolahti in Finnland

Die Gemeinde Kontiolahti hat knapp 15.000 Einwohnern und liegt im Osten in der Region, etwa 20 km nördlich des Verwaltungssitzes am Ufer des Höytiäinen-Sees. Das Biathlon-Stadion in Kontiolahti ist aktuell das einzige Stadion in Finnland, das die A-Lizenz zur Veranstaltung von Biathlon-Weltcup-Rennen besitzt. Im Stadion wurden bereits einige IBU- und Weltcup-Veranstaltungen ausgerichtet, es liegt auf einer Höhe von 120 Metern, wobei der tiefste Loipenpunkt bei 88, der höchste bei 128 Metern liegt. 15.000 Besucher können auf Sitzplätzen die Wettkämpfe in der Kontiolahti Arena verfolgen, weitere 6.000 Zuschauer auf Stehplätzen den Athleten zujubeln.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup 2020/21:

