Biathlon-Gesamtstand 2020/21 am 6.12.20: Gesamtwertung und Endstand im Überblick. Schlussläuferin Herrmann hat die deutschen Biathletinnen im ersten Staffelrennen des Winters am 5. Dezember auf Platz drei geführt.

Die Biathlon-Saison 2020/21 startete am 28. November in Kontiolahti, Finnland. Den Gesamtstand Männer und Frauen nach den einzelnen Wettkämpfen finden Sie hier.

Benedikt Doll schien etwas enttäuscht - der dritte Platz mit der deutschen Biathlon-Staffel war dem Ex-Weltmeister beim Weltcup im finnischen Kontiolahti am heutigen Sonntag immer noch ein bisschen zu wenig. "Die Schweden ärgern uns gerade ziemlich, die hätte ich schon gerne hinter uns gesehen", sagte der Ex-Weltmeister der Agentur dpa.

Biathletin Franziska Preuß hat zum Abschluss des Weltcups in Kontiolahti in der Verfolgung den 7. Platz belegt. Die frühere Staffel-Weltmeisterin leistete sich heute am Sonntag als beste Skijägerin des deutschen Teams zwei Schießfehler. Nach zehn Kilometern im Ziel hatte sie 1:08,6 Minuten Rückstand auf Tiril Eckhoff. Die fehlerfreie Norwegerin setzte sich bei ihrem ersten Saisonsieg souverän vor ihrer Landsfrau Marte Olsbu Röiseland (2 Fehler) und der schwedischen Gesamtweltcup-Führenden Hanna Öberg (3) durch.

Den Gesamtstand für den Biathlon-Weltcup 2020/21 sehen Sie hier im Überblick.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Gesamtwertung Männer & Frauen

Gesamt-Weltcup Herren 2020/21: Endstand der Männer nach 4 von 26 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 210 2 Sebastian Samuelson ( Schweden ) 175 3 Jakov Fak ( Slowenien ) 152 4 Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 145 5 Tarjei Bö ( Norwegen ) 144 6 Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) 137 7 Erik Lesser (Frankenhain) 127 8 Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 123 9 Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) 115 10 Johannes Dale ( Norwegen ) 114

Gesamt-Weltcup Damen 2020/21: Endstand der Frauen nach 4 von 26 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Hanna Öberg ( Schweden ) 204 2 Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 168 3 Johanna Skottheim ( Schweden ) 152 4 Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) 151 5 Elvira Öberg ( Schweden ) 142 6 Anais Chevalier ( Frankreich ) 135 7 Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) 127 8 Mona Brorsson ( Schweden ) 115 9 Dorothea Wierer ( Italien ) 113 10 Franziska Preuß ( Haag ) 102

Sieger Frauen & Herren Biathlon-Saison 19/20: Ergebnisse & Gewinner

Gesamt-Weltcup Gewinner der Herren 2019/20: Endstand der Männer nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö / Norwegen 913 2 Martin Fourcade / Frankreich 911 3 Quentin Fillon Maillet / Frankreich 843 4 Tarjei Bö / Norwegen 740 5 Emilien Jacquelin / Frankreich 726 6 Simon Desthieux / Frankreich 672 7 Alexander Loginow / Russland 629 8 Benedikt Doll / Breitnau 613 9 Johannes Dale / Norwegen 576 10 Vetle Sjaastad Christiansen / Norwegen 566

Gesamt-Weltcup Sieger der Damen 2019/20: Endstand der Frauen nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer / Italien 793 2 Tiril Eckhoff / Norwegen 786 3 Denise Herrmann / Oberwiesenthal 745 4 Hanna Öberg / Schweden 741 5 Marte Olsbu Röiseland / Norwegen 597 6 Franziska Preuß / Haag 573 7 Ingrid Landmark Tandrevold 554 8 Julia Simon / Frankreich 551 9 Justine Braisaz / Frankreich 547 10 Lisa Vittozzi / Italien 528





