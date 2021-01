vor 34 Min.

Biathlon-Gesamtstand 2020/21 heute am 16. Januar 2021: Gesamtwertung und Endstand im Überblick

Biathlon-Gesamtstand 2020/21 am 14. Januar 2021: Gesamtwertung und Endstand im Überblick. Arnd Peiffer sprintete in Oberhof auf Platz drei.

Die Biathlon-Saison 2020/21 startete am 28. November in Kontiolahti, Finnland. Den Gesamtstand Männer und Frauen nach den einzelnen Wettkämpfen finden Sie hier.

Ein Sieg war ganz nah, doch dann fielen die deutschen Biathleten weit zurück. Philipp Horn versagten am Schießstand die Nerven. Am Ende reichte es in Oberhof nicht mal zu einem Podestplatz.

Den Gesamtstand für den Biathlon-Weltcup 2020/21 sehen Sie hier im Überblick.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Gesamtwertung Männer und Frauen am 16.01.2021

Gesamt-Weltcup Herren 2020/21: Endstand der Männer nach 12 von 26 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 582 2 Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 535 3 Johannes Dale ( Norwegen ) 474 4 Tarjei Bö ( Norwegen ) 451 5 Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 426 6 Emilien Jacquelin ( Frankreich ) 406 7 Martin Ponsiluoma ( Schweden ) 381 8 Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 373 9 Jakov Fak ( Slowenien ) 361 10 Fabien Claude ( Frankreich ) 331

Gesamt-Weltcup Damen 2020/21: Endstand der Frauen nach 12 von 26 Wettbewerben (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 543 2 Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 526 3 Hanna Öberg ( Schweden ) 502 4 Elvira Öberg ( Schweden ) 409 5 Dorothea Wierer ( Italien ) 404 6 Franziska Preuß ( Haag ) 387 7 Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) 384 8 Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) 353 9 Marketa Davidova ( Tschechien ) 333 10 Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) 332

Sieger Frauen & Herren Biathlon-Saison 19/20: Ergebnisse und Gewinner

Gesamt-Weltcup Gewinner der Herren 2019/20: Endstand der Männer nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö / Norwegen 913 2 Martin Fourcade / Frankreich 911 3 Quentin Fillon Maillet / Frankreich 843 4 Tarjei Bö / Norwegen 740 5 Emilien Jacquelin / Frankreich 726 6 Simon Desthieux / Frankreich 672 7 Alexander Loginow / Russland 629 8 Benedikt Doll / Breitnau 613 9 Johannes Dale / Norwegen 576 10 Vetle Sjaastad Christiansen / Norwegen 566

Gesamt-Weltcup Sieger der Damen 2019/20: Endstand der Frauen nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer / Italien 793 2 Tiril Eckhoff / Norwegen 786 3 Denise Herrmann / Oberwiesenthal 745 4 Hanna Öberg / Schweden 741 5 Marte Olsbu Röiseland / Norwegen 597 6 Franziska Preuß / Haag 573 7 Ingrid Landmark Tandrevold / Norwegen 554 8 Julia Simon / Frankreich 551 9 Justine Braisaz-Bouchet / Frankreich 547 10 Lisa Vittozzi / Italien 528





Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen