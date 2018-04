vor 40 Min.

Biathlon-Legende Björndalen will Rücktritt verkünden Sport

Norwegische Medien berichten, dass Biathlon-Star Ole Einar Björndalen seinen Rücktritt verkünden will.

Wie die Fernsehsender TV2 und NRK übereinstimmend unter Berufung auf Björndalens Umfeld berichteten, wolle der Norweger seinen Entschluss um 11.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in Simonstranda bekanntgeben. Hier hatte der 44-Jährige seine Sportkarriere als Kind begonnen.

In diesem Winter war der 20-malige Weltmeister der Konkurrenz oft hinterhergelaufen, hatte Norwegens interne Olympia-Norm für Pyeongchang verfehlt und so seine siebten Winterspiele in Serie verpasst. (dpa)

