Biathlon: Philipp Nawrath hat den Anschluss geschafft

Der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath tritt am Wochenende beim Weltcupfinale in Östersund (Schweden) an.

Der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath ist vor dem Weltcupfinale wieder Weltspitze. Dabei hatte der 28-Jährige einen schwierigen Start in die Saison.

Von Franziska Müller

„Ich hätte nicht erwartet, dass meine Biathlonsaison doch so gut läuft“, sagt Philipp Nawrath aus Nesselwang. Denn der 28-jährige Allgäuer, der in Ruhpolding trainiert, hatte keine leichte Saisonvorbereitung hinter sich. Erst bremsten ihn zwei Leisten-Operationen aus, dann stoppte ihn Corona. „Es lief alles überhaupt nicht nach Plan. Deswegen habe ich im Herbst noch hart an mir arbeiten müssen und viel Zeit ins Training investiert“, schildert Nawrath. Und das hat sich ausgezahlt. Er hat den Anschluss zur Weltspitze wieder geschafft.

Biathlon: Der 28-jährige Philipp Nawrath musste sich neu beweisen

„Es war mir klar, dass es kein einfacher Weg wird, wieder vorne mitlaufen zu können“, sagt Nawrath. Der 28-Jährige musste sich in dieser Saison komplett neu beweisen und sich für die Rennen qualifizieren. Nach anfangs mittleren Ergebnissen bei internen Rennen am Stützpunkt in Ruhpolding, kam er aber immer besser in Fahrt. Beim ersten IBU-Cup, der höchsten internationalen Serie nach dem Weltcup, lief Nawrath am Arber im Bayerischen Wald gleich viermal aufs Podium. Und Nawrath baute immer weiter seine gute Form aus.

Biathlet Philipp Nawrath stand zuletzt viermal auf dem Podest. Bild: Ralf Lienert

Er qualifizierte sich für die Europameisterschaft in Duszniki Zdroj (Polen) und fuhr mit einer Silbermedaille im Gepäck nach Hause. Hier bekam der Allgäuer sogar noch die Chance, sich für die Weltmeisterschaft in Poklijuka zu qualifizieren. Auch wenn dies knapp nicht geklappt hat, kann Nawrath sich trösten: „Klar, ist das ärgerlich. Aber, dass ich diese Chance bekommen habe, war schon ein Erfolg.“ Und Nawraths Erfolgssträhne ging noch weiter.

Wenig später fuhr er im IBU-Cup seinen ersten Saisonsieg ein. Im slowakischen Brezno-Osrblie wurde er im Verfolger Erster. Die guten Leistungen öffneten Nawrath die Tür zum Weltcup. Und er durfte in Nove Mesto (Tschechien) an den Start gehen.

Philipp Nawrath vor Biathlon-Weltcupfinale: "Ich habe zu meiner alten Form gefunden."

„Ich habe zu meiner alten Form gefunden. Das war ein großes Ziel und ich wusste, dass ich für den Weltcup bereit bin.“ Unerwartet bekam er sogar die Chance, in der Staffel als Schlussläufer auf die Strecke zu gehen, und führte Deutschland zum ersten Staffelsieg des Winters. Danach war kaum Zeit da, den Erfolg zu verdauen, denn bereits einige Tage später wollte der Biathlet im IBU-Cup-Finale in Osttirol um den Gesamtsieg mitkämpfen.

Nach dem Sieg im Sprintrennen über zehn Kilometer war Nawrath in Führung. Doch im letzten Rennen verlor er auf den Norweger Filip Fjeld Andersen wichtige Punkte: „Es war echt eine knappe Kiste. Am Ende fehlten mir nur sechs Punkte zum Gesamtsieg.“ Trotzdem war es für den Allgäuer eine erfolgreiche Saison und er hat den Anschluss zur Weltspitze wieder geschafft. Am Wochenende wird er deswegen noch beim Weltcupfinale in Östersund (Schweden) dabei sein. „Ich werde noch mal alles rausholen. Bevor es dann in die Frühjahrspause geht“, verspricht Nawrath.

