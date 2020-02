16:55 Uhr

Biathlon-WM 2020: Ergebnisse, Medaillenspiegel, Sieger heute am 14.02.2020

Die Biathlon-WM 2020 ging heute Antholz weiter. Wer holt Medaillen, wer wird Gewinner und Sieger? Hier alle Ergebnisse sowie den Medaillenspiegel.

Resultate und Gesamtstand plus Medaillenspiegel zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 in Antholz finden Sie ab heute, den 14.02.2020, hier stets aktuell. Wir beantworten die Fragen: Wer hat heute gewonnen? Wer ist Sieger? Wer führt den Medaillenspiegel an? Wer bekam die Goldmedaille, Silbermedaille und Bronzemedaille?

Den aktuellen Medaillenstand, Medaillenspiegel bzw. die Nationenwertung finden Sie unter den Ergebnissen der Einzelwettbewerbe der Biathlon-WM 2020 in Antholz.

Biathlon-WM 2020: Ergebnisse, Resultate und Sieger heute am 14.02.2020 - Frauen und Männer

Hier finden Sie den Endstand zu den einzelnen Wettkampftagen. Wer ist Sieger und Gewinner? Die Resultate von heute aktuell im Überblick:

Freitag, 14.02.2020, Sprint der Frauen, 14.45 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 21:13,1 Min./1 Schießf.

( ) 21:13,1 Min./1 Schießf. 2. Susan Dunklee ( USA ) +6,8 Sek./0

( ) +6,8 Sek./0 3. Lucie Charvatova ( Tschechien ) +21,3/1

( ) +21,3/1 4. Olena Pidgruschna ( Ukraine ) +25,6/1

) +25,6/1 5. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +30,5/3

( ) +30,5/3 6. Lisa Vittozzi ( Italien ) +37,6/2

( ) +37,6/2 7. Dorothea Wierer ( Italien ) +39,0/2

( ) +39,0/2 8. Franziska Preuß ( Haag ) +40,8/2

( ) +40,8/2 9. Ivona Fialkova ( Slowakei ) +44,2/1

) +44,2/1 10. Aita Gasparin ( Schweiz ) +44,4/0

( ) +44,4/0 ... 14. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +49,5/2

( ) +49,5/2 ... 23. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:11,2 Min./1

( ) +1:11,2 Min./1 ... 65. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:23,4/5

alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier: Biathlon 2019/20: Ergebnisse und Gewinner heute am 14.02.2020.

Samstag, 15.02.2020, Sprint der Männer, 14.45 Uhr

Name, Land, Platz

Sonntag, 16.02.2020, Verfolgung Frauen 13 Uhr

Name, Land, Platz

Sonntag, 16.02.2020, Verfolgung Männer 15.15 Uhr

Name, Land, Platz

Dienstag, 18.02.2020, Einzel der Damen, 14.15 Uhr

Name, Land, Platz

Mittwoch, 19.02.2020, Einzel der Herren, 14.15 Uhr

Name, Land, Platz

Donnerstag, 20.02.2020, Single-Mixed-Staffel, 15.15 Uhr

Name, Land, Platz

Samstag, 22.02.2020, Staffel der Damen 11.45 Uhr

Name, Land, Platz

Samstag, 22.02.2020, Staffel der Herren 14.45 Uhr

Name, Land, Platz

Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Frauen 12.30 Uhr

Name, Land, Platz

Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Männer 15 Uhr

Name, Land, Platz

Biathlon-WM 2020 heute (14.02.2020) in Antholz: Medaillenspiegel, Medaillenstand, Nationenwertung

Medaillenspiegel in Antholz nach 2 von 12 Wettkämpfen:

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1 Norwegen 2 0 0 2 2 Italien 0 1 0 1 3 USA 0 1 0 1 4 Tschechien 0 0 2 2

Rückblick: Biathlon-WM 2019: Medaillenspiegel, Medaillenstand und Nationenwertung

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 01 Norwegen 5 3 1 9 02 Deutschland 2 2 3 7 03 Italien 2 2 1 5 04 Schweden 1 1 1 3 05 Ukraine 1 0 1 2 06 Slowakei 1 0 0 1 07 Russland 0 2 1 3 08 Frankreich 0 1 3 4 09 Bulgarien 0 1 0 1 10 Österreich 0 0 1 1 Total

12 12 12 36

Rückblick Biathlon-Weltmeisterschaft vergangenes Jahr: die besten Athleten

Männer Endstand / Platz Athlet G S B Ges. 0 1 Johannes Thingnes Bø 4 1 0 5 0 2 Vetle Sjåstad Christiansen 2 0 0 2 0 3 Arnd Peiffer 1 2 0 3 0 4 Tarjei Bø 1 0 1 2 0 4 Dominik Windisch 1 0 1 2 0 6 Dmytro Pidrutschnyj 1 0 0 1 0 6 Lars Helge Birkeland 1 0 0 1 0 8 Benedikt Doll 0 2 0 2 0 9 Lukas Hofer 0 1 1 2 0 9 Alexander Loginow 0 1 1 2 0 11 Roman Rees 0 1 0 1 0 11 Erik Lesser 0 1 0 1 0 11 Wladimir Iliew 0 1 0 1 0 11 Antonin Guigonnat 0 1 0 1 0 15 Quentin Fillon Maillet 0 0 2 2 0 16 Sebastian Samuelsson 0 0 1 1 0 16 Julian Eberhard 0 0 1 1 0 16 Dmitri Malyschko 0 0 1 1 0 16 Nikita Porschnew 0 0 1 1 0 16 Matwei Jelissejew 0 0 1 1

Frauen Endstand / Platz Athletin G S B Ges. 0 1 Marte Olsbu Røiseland 3 0 0 3 0 2 Tiril Eckhoff 2 1 0 3 0 3 Hanna Öberg 1 1 1 3 0 3 Denise Herrmann 1 1 1 3 0 3 Dorothea Wierer 1 1 1 3 0 6 Ingrid Landmark Tandrevold 1 1 0 2 0 7 Anastasiya Kuzmina 1 0 0 1 0 7 Synnøve Solemdal 1 0 0 1 0 9 Lisa Vittozzi 0 1 1 2 0 10 Vanessa Hinz 0 1 0 1 0 10 Mona Brorsson 0 1 0 1 0 10 Anna Magnusson 0 1 0 1 0 10 Linn Persson 0 1 0 1 0 10 Jekaterina Jurlowa-Percht 0 1 0 1 0 15 Laura Dahlmeier 0 0 2 2 0 16 Justine Braisaz 0 0 1 1 0 16 Anastassija Merkuschyna 0 0 1 1 0 16 Wita Semerenko 0 0 1 1 0 16 Julija Dschyma 0 0 1 1 0 16 Walentyna Semerenko 0 0 1 1

