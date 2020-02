vor 17 Min.

Biathlon-WM 2020 heute am 13.02.20 live in TV und Stream - Übertragung und TV-Termine

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz ist in vollem Gange. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Weltmeisterschaft live im TV, Fernsehen und Stream. Läuft sie im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD und ZDF oder nur im Pay-TV?

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz ist gestartet. Heite, am 13.02.20 steht die Mixed Staffel an. Vom 12. bis zum 23. Februar 2020 messen sich die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt in Antholz, Südtirol ( Italien). Bei uns erfahren Sie das Fernsehprogramm und die TV-Termine: Wann ist die Biahtlon-WM 2020 live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream zu sehen? Kommt die Weltmeisterschaft im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD und ZDF oder nur im Pay-TV?

Benedikt Doll sorgte mit Platz zwei im Biathlon-Massenstart in Pokljuka für das deutsche Top-Ergebnis bei der Weltmeisterschafts-Generalprobe der Biathleten. Die Männer sind vor dem Saison-Highlight in Antholz optimistisch, bei den Frauen um Denise Herrmann läuft noch nicht alles perfekt. "Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl", sagte Benedikt Doll zweieinhalb Wochen vor dem Saison-Highlight in Antholz.

Während die Männer vor dem ersten WM-Rennen am 13. Februar schon sehr stark in Form sind, bleibt es bei den Frauen weiterhin ein Auf und Ab. Denise Herrmann hatte am Freitag noch überlegen das Einzel gewonnen, zum Abschluss reichte es im Massenstart nur zu Platz 15. "Für die WM bleibe ich aber positiv", so Herrmann.

Biathlon-WM 2020 live im TV, Fernsehen und Live-Stream - die TV-Termine

Wer zeigt Biathlon live auf welchem Sender? Wer überträgt die Biathlon-WM 2020 in Antholz live in TV und Stream?

Mittwoch, 12.02.2020, Eröffnungsfeier, 20 Uhr

Donnerstag, 13.02.2020, Mixed-Staffel, 14.45 Uhr, live in TV und Stream (Stream direkt hier)im ZDF und auf Eurosport

Freitag, 14.02.2020, Sprint der Frauen, 14.45 Uhr, live in TV und Stream ( Stream direkt hier ) im ZDF und auf Eurosport

) im und auf Samstag, 15.02.2020, Sprint der Männer, 14.45 Uhr, live in TV und Stream ( Stream direkt hier ) im ZDF und auf Eurosport

) im und auf Sonntag, 16.02.2020, Verfolgung Frauen 13 Uhr, Verfolgung Männer 15.15 Uhr, live in TV und Stream ( Stream direkt hier ) im ZDF und auf Eurosport

) im und auf Montag, 17.02.2020, Ruhetag

Dienstag, 18.02.2020, Einzel der Damen, 14.15 Uhr, live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Mittwoch, 19.02.2020, Einzel der Herren, 14.15 Uhr, live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Donnerstag, 20.02.2020, Single-Mixed-Staffel, 15.15 Uhr, live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Freitag, 21.02.2020, Ruhetag

Samstag, 22.02.2020, Staffel der Damen 11.45 Uhr, Staffel der Herren 14.45 Uhr, live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Sonntag, 23.02.2020, Massenstart der Frauen 12.30 Uhr und Männer 15 Uhr, live in TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

Biathlon-WM 2020 in Antholz: TV-Rechte, Übertragung im Free-TV auf ARD und ZDF?

Wer zeigt Biathlon live auf welchem Sender? Wer überträgt die Biathlon-WM 2020 in Antholz live in TV und Stream?

Die TV-Rechte am Biathlon-Weltcup und der Biathlon-WM 2020 liegen bei ARD und ZDF. Auch Eurosport überträgt. Somit ist Biathlon kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen. ARD und ZDF wechseln sich bei der TV-Übertragung ab. Die erste Hälfte der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz zeigt das ZDF live in TV und Stream, die zweite Hälfte zeigt die ARD live in Fernsehen und Live-Stream. Die Streams sind in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender abrufbar.

Diesen deutschen Stars können Sie bei der Biathlon-Weltmeisterschaft zujubeln

Als 14. schaffte Erik Lesser in Pokljuka bei seiner letzten Chance die halbe WM-Norm. Aber auch ohne die erfüllten verbandsinternen Kriterien scheint es gut möglich, dass Lesser mit nach Südtirol fährt. Dies entscheidet sich noch, ehe sich das WM-Team in Ridnaun zum abschließenden Trainings-Lager fährt.

Während in Doll, Horn, Peiffer sowie Philipp Nawrath und Johannes Kühn fünf Männer die nötigen Vorleistungen (einmal Top acht oder zweimal Top 15) erfüllt haben, sind es bei den Frauen in Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß nur drei. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass zwei weitere Damen mit nach Antholz fahren. Wohl Karolin Horchler und Janina Hettich.

Die Männer um Doll ("Noch mehr WM-Motivation geht gar nicht") können mannschaftlich überzeugen, bei den Frauen gelingt das aber noch nicht. Wie die Damen und Herren abschneiden bei der Biathlon-WM in Antholz sehen Fans live in TV, Fernsehen und Stream.

Themen folgen