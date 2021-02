vor 32 Min.

Biathlon-WM 2021: Rennkalender, Zeitplan, Termine und Programm ab 10.2.21

Die 52. Biathlon Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 21. Februar im slowenischen Pokljuka statt. Alle Infos zum Rennkalender, dem Zeitplan, den konkreten Terminen, der Uhrzeit und dem Beginn finden Sie hier.

Vom 10. bis 21. Februar 2021 findet die diesjährige Biathlon-WM in Pokljuka, Slowenien, statt. Damen und Herren des Deutschen Skiverbands treten in den Disziplinen Mixed Staffel, Single Mixed Staffel, Sprint, Verfolgung, Einzel, Staffel und im Massenstart an. Alles Wissenswerte zum Programm, dem Rennkalender, den Terminen, Datum, Zeitplan und Start der Rennen, entnehmen Sie den Informationen hier. Aus deutscher Sicht ist die Biathlon -WMin Pokljuka eines der Highlights des Weltcup-Kalenders. Die Ergebnisse fließen in die Gesamtbewertung der Internationalen Biathlon Union mit ein.

Biathlon-WM in Pokljuka: Programm, Termine, Datum, Uhrzeit

Wann findet die Biathlon-WM in Pokljuka, die einzelnen Wettkämpfe und Rennen der deutschen Biathleten und Biathletinnen statt?

10.02. (Mittwoch): Mixed Staffel 4x6 km, 15 Uhr

12.02. (Freitag): Sprint der Männer 10 km, 14.30 Uhr

13.02. (Samstag): Sprint der Frauen, 7,5 km, 14.30 Uhr

14.02. (Sonntag): Verfolgung der Männer, 12,5 km, 13.15 Uhr

14.02. (Sonntag): Verfolgung der Frauen, 10 km, 15.30 Uhr

16.02. (Dienstag): Einzel der Frauen, 15 km, 12.05 Uhr

17.02. (Mittwoch): Einzel der Herren, 20 km, 12.15 Uhr

18.02. (Donnerstag): Single Mixed Staffel, 15.15 Uhr

20.02. (Samstag): Staffel der Frauen 4x6km, 11.45 Uhr

20.02. (Samstag): Staffel der Herren 4x7,5km, 14.45 Uhr

21.02. (Sonntag): Massenstart der Frauen 12,5 km, 12.30 Uhr

21.02. (Sonntag): Massenstart der Herren 15 km, 15.15 Uhr

Biathlon-WM 2021 in Pokljuka – Rennkalender, Termine, Datum, Eintrittskarten

Die Biathlon WM 2021 findet in der Hochebene von Pokljuka statt. Sie ist für das zweite Trimester neben den deutschen Weltcups im thüringischen Oberhof und im bayerischen Ruhpolding geplant. Pokljuka ist ein Karstplateau in den Julischen Alpen im Triglav Nationalpark. Falls Sie an Tickets für den BMW IBU Biathlon Weltcup in Pokljuka interessiert sind, ab September 2020 sind Tickets hier erhältlich.

Biathlon-WM 2020 in Antholz: Das waren die Sieger und Gewinner

Die letztjährigen Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 23. Februar 2020 im Südtiroler Antholz statt.

Männer:

Einzel: Martin Fourcade

Masssenstart: Johannes Thingnes Bö

Sprint: Alexander Loginow

Verfolgung: Emilien Jacquelin

Staffel: Frankreich

Single-Mixed-Staffel: Norwegen

Mixed-Staffel: Norwegen

Frauen:

Einzel: Dorothea Wierer

Massenstart : Marte Olsbu Roiseland

: Marte Olsbu Roiseland Sprint: Marte Olsbu Roiseland

Verfolgung: Dorothea Wierer

Staffel: Norwegen

Single-Mixed-Staffel: Norwegen



Mixed-Staffel: Norwegen

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:



