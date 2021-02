vor 48 Min.

Biathlon-WM in Pokljuka: Übertragung live im TV & Stream heute am 12.2.21

Vanessa Hinz mit der Silbermedaille, die Sie in der letzten Saison bei der Biathlon-WM in Antholz gewann. Wann die Biathlon-WM 2021 in Pokljuka live im TV und Stream zu sehen sein wird, auf ARD oder ZDF, das erfahren Sie hier.

Die Biathlon-WM 2021 findet vom heutigen 10. Februar bis zum 21. Februar im slowenischen Pokljuka statt. Alle Infos zur Übertragung der WM live im TV, Fernsehen und Stream finden Sie hier. Wird die WM im Free-TV auf ARD oder ZDF zu sehen sein oder im Stream?

Vom 10. Februar bis zum 21. Februar messen sich die weltbesten Biathleten und Biathletinnen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka, Slowenien. Alle Informationen zur Ausstrahlung im Fernsehen erhalten Sie hier. Ist die Biathlon-WM 2020/21 live im Free-TV zu sehen oder im Stream. Auf ARD oder ZDF oder im Pay-TV?

Biathlon-WM live im TV, Fernsehen und Live-Stream – die TV-Termine

Auf welchem Sender sind die Wettkämpfe der Biathlon-WM zu sehen? Wer überträgt die Biathlon-WM live aus Pokljuka?

Mittwoch, 10. Februar 2021: Mixed Staffel, 15 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

& Stream ( ) Freitag, 12. Februar 2021: Sprint Männer, 14.30 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

Samstag, 13. Februar 2021: Sprint Frauen, 14.30 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

& Stream ( ) Sonntag, 14. Februar 2021: Verfolgung Männer, 13.15 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

& Stream ( ) Sonntag, 14. Februar 2021: Verfolgung Frauen, 15.30 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

& Stream ( ) Dienstag, 16. Februar 2021: Einzel Frauen, 12.05 Uhr: live in TV & Stream ( ARD )

& Stream ( ) Mittwoch, 17. Februar 2021: Einzel Männer, 14.30 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

& Stream ( ) Donnerstag, 18. Februar 2021: Single Mixed Staffel, 15.15 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

& Stream ( ) Samstag, 20. Februar 2021: Staffel Frauen, 11.45 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

& Stream ( ) Samstag, 20. Februar 2021: Staffel Männer, 12.30 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

& Stream ( ) Sonntag, 21. Februar 2021: Massenstart Frauen, 12.30 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

& Stream ( ) Sonntag, 21. Februar 2021: Massenstart Männer, 15.15 Uhr: live in TV & Stream ( ZDF )

Biathlon-WM in Pokljuka: TV-Rechte, Übertragung live in TV & Stream

Die TV-Rechte für die Übertragung der Biathlon-WM 2021 in Slowenien lagen in der vergangenen Saison ebenfalls bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD/ZDF und bei Eurosport. Alle Wettkämpfe der Biathleten und Biathletinnen waren folglich im kostenlosen Free-TV zu sehen. Auch die WM 2021 übertragen ARD/ZDF. Die Streams werden zudem in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender abrufbar sein.

Biathlon-WM in Pokljuka Slowenien: Tickets & Stadion

Die Biathlon-WM 2021 wird im Sportzentrum Pokljuka im Triglav Nationalpark in Slowenien ausgerichtet. Die Wettkampfstätte befindet sich auf einem hohen Karstplateau inmitten bewaldeter Natur und orientiert sich in Bau- und Funktionsweise an nachhaltig-ökologischen Gesichtspunkten. Eine minimale Strecken- und Stadionbeleuchtung verringert Lichtverschmutzung, Grenzwerte für Geräuschemissionen sind festgelegt, Parkplätze sind mit Ölabscheidern versehen und am Waldrand erfolgte eine Aufforstung und Begrasung. Tickets für die Biathlon-WM in Pokljuka sind seit September 2020 erhältlich. Nähere Infos zum Ticketverkauf erhalten Sie hier.

