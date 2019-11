vor 47 Min.

Biathlon Weltcup 2019/20: Aktuelle Ergebnisse und die Sieger

Heute ist der Start des Biathlon Weltcups 2019/2020 am 30. November in Östersund noch in weiter Ferne. Doch die Fans fiebern der kommenden Saison schon entgegen. Hier werden Sie ab Saisonauftakt über alle aktuellen Ergebnisse, Resultate und Sieger sowie Gewinner zeitnah informiert.

Die Ergebnisse, Resultate, Sieger und Gewinner des Biathlon Weltcups 2019/2020 finden Sie ab dem 30. November 2019 immer hier bei uns bei der Augsburger Allgemeinen. Im Folgenden finden Sie die bisher feststehenden Termine des anstehenden Biathlon-Weltcups. Wir haben heute alle Rennen der Biathletinnen und Biathleten aufgeführt mit Datum, Tag, Wettbewerbsart und Uhrzeit. Nach den Wettbewerben aktualisieren wir diese Liste um die Ergebnisse, Resultate, Sieger und Gewinner.

Biathlon Weltcup 2019/20: Aktuelle Ergebnisse & Sieger - die einzelnen Events

Biathlon Weltcup in Östersund, Schweden: Aktuelle Ergebnisse

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15km, 16.20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: Frauen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr

Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Resultate von heute

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr

über 12.5km, 14.55 Uhr Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr

über 10km, 12 Uhr Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

Biathlon in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich: Aktuelle Ergebnisse

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr

Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr

über 15km, 12.10 Uhr Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr

Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland: Gewinner und Gewinnerinnen

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr

Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr

Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

12.5km, 12.45 Uhr Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

Biathlon Weltcup in Ruhpolding, Deutschland: Sieger und Siegerinnen

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

10km, 12.15 Uhr Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

Biathlon Männer/Frauen in Pokljuka, Slowenien: Resultate von heute

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr

15km, 12.15 Uhr Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr

Biathlon WM 2020 der Herren und Damen in Antholz, Italien: Ergebnisse von heute

12.02.2020, Eröffnungsfeier

13.02.2020, Mixed-Staffel

14.02.2020, Sprint der Frauen

15.02.2020, Sprint der Männer

16.02.2020, Verfolgung Männer+Frauen

Männer+Frauen 18.02.2020, Einzel der Damen

19.02.2020, Einzel der Herren

20.02.2020, Single-Mixed-Staffel

22.02.2020, Staffel der Damen und Herren

23.02.2020, Massenstart der Frauen und Männer

Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien: Die Sieger und Gewinner von heute

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

12.5km, 11.45 Uhr Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

Biathlon in Kontiolahti, Finnland: Aktuelle Resultate

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

12.5km, 13.45 Uhr Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

10km, 15.45 Uhr Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

Biathlon Weltcup der Frauen und Männer in Oslo, Norwegen: Aktuelle Ergebnisse

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

10km, 12.45 Uhr Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

12.5km, 14.30 Uhr Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart , 14 Uhr

, 14 Uhr Sonntag, 22. März: Herren Massenstart , 15.45 Uhr

Wir berichten aktuell über die Ergebnisse und Resultate des Biathlon Weltcups 2019/2020 an dieser Stelle auf dem Saison-Auftakt in Östersund.

