Biathlon Weltcup 2019/20: Ergebnisse und Sieger heute am 09.01.2020

Biathlon Weltcup 2019/20: Gesamtwertung Frauen und Männer nach dem 09.01.2020. Denise Herrmann zeigte im Sprint in Oberhof eine starke Leistung.

Gesamtwertung beim Biathlon-Weltcup 2019/2020: Hier finden Sie den Gesamtstand der Damen und Herren nach dem 09.01.2020 in Oberhof

Diesmal machte Denise Herrmann fast alles richtig. Statt in alte Muster und Hektik zu verfallen, hielt die 31-Jährige vor dem letzten Schuss lange inne und setzte ihn dann ins Schwarze: Am Ende sprang in der Nebelsuppe von Oberhof mit Platz zwei im Sprint nicht nur ihr bestes Saisonergebnis heraus. Hermann beendete auch die historische Misere der deutschen Biathletinnen, die bei den ersten drei Weltcups ganz ohne Podestplatz geblieben waren.

"Ich habe zwar leicht gezittert und konnte nicht ganz im Rhythmus bleiben. Aber ich wusste, ich muss nicht durch die Schießzeit glänzen. Und da bin ich ein bisschen entspannter und konnte das zum Glück rüberbringen", sagte die frühere Langläuferin, die nach einer Strafrunde 33,1 Sekunden Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen hatte. "Das Rennen war für mich ganz wichtig, denn ich war schon verunsichert." Dritte wurde die Französin Julia Simon.

Die Gesamtwertung für den Biathlon-Weltcup 2019/20 im Überblick:

Gesamtweltcup Herren 2019/2020: Die Gesamtwertung der Männer nach sieben von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 374 2 Tarjei Bö ( Norwegen ) 313 3 Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 281 4 Martin Fourcade ( Frankreich ) 276 5 Simon Desthieux ( Frankreich ) 266 6 Alexander Loginow ( Russland ) 265 7 Emilien Jaquelin ( Frankreich ) 257 8 Benedikt Doll ( Deutschland ) 224 9 Erlend Bjøntegaard ( Norwegen ) 218 10 Johannes Dale ( Norwegen ) 201

Gesamtweltcup Damen 2019/2020: Der Gesamtstand der Frauen nach acht von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer ( Italien ) 347 2 Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 327 3 Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) 289 4 Julia Simon ( Frankreich ) 261 5 Justine Braisaz ( Frankreich ) 247 6 Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) 233 7 Paulina Fialkova ( Slowakei ) 210 8 Hanna Öberg ( Schweden ) 202 9 Swetlana Mironowa ( Russland ) 202 10 Marketa Davidova ( Tschechien ) 198

Gesamtweltcup: Sieger Frauen und Männer des vergangenen Jahres

Gesamtweltcupsieger Herren:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe (NOR) 1262 2 Alexander Loginov (RUS) 854 3 Quentin Fillon Maillet (FRA) 843 4 Simon Desthieux (FRA) 831 5 Arnd Peiffer (GER) 802 6 Tarjei Boe (NOR) 724 7 Benedikt Doll (GER) 705 8 Simon Eder (AUT) 701 9 Julian Eberhard (AUT) 695 10 Lukas Hofer (ITA) 694 23 Erik Lesser (GER) 377 28 Johannes Kühn (GER) 304 33 Philipp Nawrath (GER) 236 42 Roman Rees (GER) 153

Gesamtweltcupsieger Damen:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 904 2 Lisa Vittozzi (ITA) 882 3 Anastasiya Kuzmina (SVK) 870 4 Marte O. Röiseland (NOR) 855 5 Hanna Öberg (SWE) 741 6 Paulina Fialkova (SVK) 687 7 Kaisa Makarainen (FIN) 673 8 Denise Herrmann (GER) 611 9 Franziska Preuss (GER) 570 10 Monika Hojnisz (POL) 567 11 Ingrid Tandrevold (NOR) 557 12 Laura Dahlmeier (GER) 554 16 Franziska Hildebrand (GER) 491 27 Vanessa Hinz (GER) 341

