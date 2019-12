vor 56 Min.

Biathlon Weltcup 2019/20: Gesamtwertung der Männer und Frauen

Gesamtwertung beim Biathlon Weltcup 2019 / 2020: Wer führt den Gesamtstand an?

Gesamtwertung beim Biathlon Weltcup 2019/2020 in Östersund vor dem 4.12.19: Hier finden Sie den Gesamtstand der Männer und Frauen.

Wie sieht die Gesamtwertung beim Biathlon Weltcup 2019 / 2020 nach den ersten Events der Männer und Frauen in Östersund aus. Wer führt? Bei uns finden Sie den Gesamtstand aktuell.

Am 1.12.19 gab es eine Überraschung durch Johannes Kühn: Er landete beim Sprint der Herren auf dem sechsten Platz. Johannes Thingnes Bö hat seine Power voll ausgespielt und ist der Konkurrenz davongelaufen. Auch sein älterer Bruder stand auf dem Podium.

Am 4.12.19 geht es in Östersund mit dem Bitahlon Weltcup weiter: Die Männer treten dann im Einzel an. Danach aktualisieren wir die folgenden Tabellen.

Biathlon Weltcup 2019/20: Gesamtwertung der Herren und Damen vor dem 4.12.19

Gesamtweltcup Herren 2019/2020: Die Gesamtwertung der Männer nach einem von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 60 2 Tarjei Bø 54 3 Matwei Jelissejew 48 4 Alexander Loginow 43 5 Martin Fourcade 40 6 Johannes Kühn 38 7 Johannes Dale 36 8 Erlend Bjøntegaard 34 9 Julian Eberhard 32 10 Wladimir Iliew 31

Gesamtweltcup Damen 2019/2020: Der Gesamtstand der Frauen nach einem von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer 60 2 Marte Olsbu Røiseland 54 3 Markéta Davidová 48 4 Franziska Preuß 43 5 Linn Persson 40 6 Denise Herrmann 38 7 Katharina Innerhofer 36 8 Lena Häcki 34 9 Célia Aymonier 32 10 Wita Semerenko 31

Gesamtweltcup: Gesamtweltcupsieger bei Frauen und Männer des vergangenen Jahres

Gesamtweltcupsieger Herren:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe (NOR) 1262 2 Alexander Loginov (RUS) 854 3 Quentin Fillon Maillet (FRA) 843 4 Simon Desthieux (FRA) 831 5 Arnd Peiffer (GER) 802 6 Tarjei Boe (NOR) 724 7 Benedikt Doll (GER) 705 8 Simon Eder (AUT) 701 9 Julian Eberhard (AUT) 695 10 Lukas Hofer (ITA) 694 23 Erik Lesser (GER) 377 28 Johannes Kühn (GER) 304 33 Philipp Nawrath (GER) 236 42 Roman Rees (GER) 153

Gesamtweltcupsieger Damen:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 904 2 Lisa Vittozzi (ITA) 882 3 Anastasiya Kuzmina (SVK) 870 4 Marte O. Röiseland (NOR) 855 5 Hanna Öberg (SWE) 741 6 Paulina Fialkova (SVK) 687 7 Kaisa Makarainen (FIN) 673 8 Denise Herrmann (GER) 611 9 Franziska Preuss (GER) 570 10 Monika Hojnisz (POL) 567 11 Ingrid Tandrevold (NOR) 557 12 Laura Dahlmeier (GER) 554 16 Franziska Hildebrand (GER) 491 27 Vanessa Hinz (GER) 341

